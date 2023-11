Hà Giang (VNA) – Un protocole d’accord sur la coopération entre le Géoparc mondial UNESCO du plateau karstique de Dông Van et le futur géoparc mondial UNESCO Mine-Plateau karstique d’Akiyoshidai du Japon ont été signé vendredi 10 novembre dans la province septentrionale de Hà Giang.

Signature du protocole d’accord sur la coopération entre le Géoparc mondial UNESCO du plateau karstique de Dông Van et le futur géoparc mondial UNESCO Mine-Plateau karstique d’Akiyoshidai du Japon. Photo: VNA

S’exprimant lors de l’événement, le vice-président du Comité populaire provincial Trân Duc Quy a déclaré que grâce au programme de coopération, les deux parties s’entraideraient dans tous les aspects, favorisant ainsi la durabilité des deux géoparcs.Il a suggéré qu’ils coopèrent dans les investissements et le développement économique durable, tels que le tourisme et la production d'articles artisanaux traditionnels dans lesquels les deux parties ont des atouts.Takahiro Koda, directeur de la mine du plateau karstique d’Akiyoshidai, a décrit le Japon comme l’une des principales destinations des touristes vietnamiens et le Vietnam comme une destination privilégiée des voyageurs japonais.Grâce à ce programme, les deux géoparcs faciliteront les activités de coopération touristique, l’échange de délégations et promouvront les efforts de marketing pour attirer les touristes.Lors de la cérémonie de signature, les deux parties ont discuté de mesures efficaces pour exploiter les avantages potentiels et se soutenir mutuellement dans le développement du tourisme durable.Elles intensifieront les activités de formation touristique visant à améliorer la qualité des produits et des services. Des dialogues impliquant des étudiants universitaires, des stagiaires et des échanges d’étudiants seront organisés. Divers échanges culturels, festivals, événements, activités de promotion des investissements, études de marché et échanges touristiques entre les deux destinations sont également prévus.Le plateau karstique de Dông Van a été reconnu par l’UNESCO comme géoparc mondial en 2010, offrant des valeurs culturelles, historiques et géologiques uniques et des paysages majestueux.Le nombre de visiteurs à Hà Giang, qui n’était que de 2.000 en 2010, a augmenté rapidement, atteignant 2,2 millions en 2022, et devrait dépasser les 3 millions cette année.Lors de la 10e Conférence internationale sur le géoparc mondial UNESCO, qui s’est tenue au Maroc début septembre, le plateau karstique de Dông Van a continué d’être reconnu comme géoparc mondial UNESCO pour la troisième fois.Le 6 septembre, Hà Giang a eu l’honneur d’être nommée la première destination émergente d’Asie lors des World Travel Awards. – VNA