Photo : Facebook du festival AIFFA

Une scène du film "Memento Mori: Land". Photo : thethaovanhoa.vn

Une scène du film (L’obscurité brillante en français ou « Đêm tôi ruc ro » en vietnamien). Photo : thethaovanhoa.vn thethaovanhoa.vn

Hanoï (VNA) – Deux films vietnamiens seront en compétition au Festival international du film de l'ASEAN (AIFFA-ASEAN International Films Festival & Awards) 2023 qui aura lieu du 2 au 4 août en Malaisie.Il s’agit de "Memento Mori : Land" (Memento Mori : Terre) du réalisateur Marcus Manh Cuong Vu et de "Đêm tôi ruc ro" (L'obscurité brillante- The brilliant darkness) du réalisateur Aaron Toronto."Memento Mori: Land" est le premier volet de la trilogie Memento Mori dirigée par Marcus Manh Cuong Vu. La série est basée sur des histoires vraies compilées dans un livre racontant des expériences de patients atteints de cancer.Le second, The brilliant darkness (L’obscurité brillante en français ou « Đêm tôi ruc ro » en vietnamien) est l’œuvre de l’Américain Aaron Toronto réalisée au Vietnam. Le film raconte la dernière nuit durant les funérailles d’un vieil homme d’une famille du Sud vivant à la campagne. Tous les membres se réunissent pour réaliser les cérémonies d’adieu. Pourtant, les funérailles ne se déroulent pas tranquillement à cause d’évènements choquants se succédant, montrant les aspects les plus sombres de la vie de chaque membre de la famille. Le film montre les contradictions, les griefs, les disputes entre petits-enfants, enfants, et parents, tous très différents les uns des autres, même lors d’un moment aussi solennel que des funérailles.Le festival biennal AIFFA a été organisé pour la première fois en 2013. A cause de la pandémie de COVID-19, l'édition 2021 a été mise en ligne à petite échelle. L’édition de cette année devra être un grand retour, tant en termes d'échelle que de qualité, avec la participation de 120 films.Une nouveauté de l'AIFFA de cette année est un concours de courts métrages sur les objectifs de développement durable (ODD) pour les étudiants universitaires. L'AIFFA 2023 décernera 12 prix officiels à des cinéastes d'Asie du Sud-Est.Lors de l’AIFFA 2017, le film vietnamien « Dao Cua Dan Ngu Cu » (The Way Station) de la réalisatrice Hong Anh a remporté trois prix, à savoir Meilleur film, Meilleur acteur (pour le rôle tenu par le chanteur Pham Hông Phuoc), et Meilleur cameraman - photographie (pour l’«Artiste du Peuple» Ly Thai Dung).-VNA