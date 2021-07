Affiche de l’événement. Photo : ADI/CVN

Hanoï (VNA) - Deux expositions intitulées "Paysages du Vietnam" et "Routes italiennes : montagnes, alpinisme, changement climatique" se tiendront du 23 juillet au 23 août au Musée d’ethnographie du Vietnam à Hanoï. Les événements seront organisés par l’ambassade d’Italie à Hanoï et ce musée.



Ce sont plus de 80 clichés de paysage, des vidéo-clips, des outils pour l’alpinisme, des documents en la matière, qui seront exposés pendant un mois.



Toute cette documentation permettra aux visiteurs de mieux comprendre les traits caractéristiques, similaires ou différents, des régions montagneuses du Vietnam et de l’Italie. Les deux expositions se veulent aussi être un projet de sensibilisation sur l’importance de la protection des habitats naturels et de la préservation des écosystèmes de la Terre.



L’exposition "Routes italiennes : montagnes, alpinisme, changement climatique" présentera au public des informations sur les montagnes italiennes comme le Mont Blanc, le Mont Rose, le Cervin, la Bernina, le massif de l'Ortles ou encore le Monte Adamello. Toutes les informations figurant dans l’exposition proviennent du travail réalisé dans le cadre du projet "Sur les sentiers des glaciers", visant à estimer l’impact qu’a eu le changement climatique sur les massifs glaciaires au cours des 150 dernières années. Ledit projet est mis en œuvre par l’Association à but non-lucratif Macromicro en partenariat avec le photographe Fabiano Ventura.



Beauté vietnamienne



Pour sa part, l’exposition "Paysages du Vietnam" présentera au public 15 clichés prises par trois photographes vietnamiens connus, que sont Hoàng Thê Nhiêm, Hoàng Giang Hai et Trân Dang Dang Khoa. Seront représentés sur les clichés quelques-uns des plus beaux sites naturels du pays, à savoir le plateau calcaire de Dông Van (province septentrionale de Hà Giang), Sa Pa (province septentrionale de Lào Cai) ou encore la grotte de Son Doong (province de Quang Binh au Centre).



Ces deux expositions intègrent les activités proposées par le ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale dans le cadre de la préparation à la COP-26, présidée conjointement par le Royaume-Uni et l'Italie, et qui se tiendra fin 2021 à Glasgow (Écosse).



Hanoï est la deuxième ville à recevoir ces deux expositions après Hô Chi Minh-Ville en mai dernier. Ensuite, les photographies quitteront le Vietnam pour continuer en Asie avec une nouvelle étape prévue en République de Corée.



Pour limiter le nombre de personnes présentes au musée, il est demandé aux personnes de s’inscrire à l’avance en envoyant un mail à l’adresse suivante : culturale.hanoi@esteri.it. -CVN/VNA

