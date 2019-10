Visiteurs à la présentation thématique « Beaux-arts d'Indochine et arts appliqués à Hanoï - première moitié du XXe siècle ». Photo: VNA Visiteurs à la présentation thématique « Beaux-arts d'Indochine et arts appliqués à Hanoï - première moitié du XXe siècle ». Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La présentation thématique « Beaux-arts d'Indochine et arts appliqués à Hanoï - première moitié du XXe siècle » et l’exposition multimédia « Bui Xuan Phai et Hanoï » ont ouvert leurs portes le 10 octobre au Musée de Hanoï.

Ces deux événements sont organisés par le Service municipal de la Culture et des Sports à l'occasion du 65e anniversaire de la libération de la capitale (le 10 octobre 1954).

Exposant plus de 200 documents et œuvres de peinture, de sculpture et d'architecture de nombreux auteurs, la présentation thématique « Beaux-arts d'Indochine et arts appliqués à Hanoï - première moitié du 20e siècle » donne au public une occasion de découvrir l'histoire du développement des beaux-arts vietnamiens, dont le berceau était l’École supérieure des beaux-arts de l’Indochine (actuellement École supérieure des beaux-arts du Vietnam) fondée en 1925.

La présentation thématique se tient jusqu’au 15 mars 2020.

L'exposition multimédia « Bui Xuan Phai et Hanoï » présente plus d'une centaine de tableaux du peintre renommé Bui Xuan Phai. Photo: VNA

L’exposition multimédia « Bui Xuan Phai et Hanoï » présente plus d’une centaine de tableaux du peintre renommé Bui Xuan Phai à l’aide de technologies modernes et de techniques multimédia.

Durant jusqu’au 25 octobre, l'exposition offre au public une nouvelle expérience visuelle et auditive et l'aide à mieux comprendre le travail de Bui Xuan Phai, tout en marquant le 100e anniversaire de sa naissance en 2020 (1er octobre 1920). -VNA