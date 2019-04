Cérémonie d'inauguration des deux grandes peintures murales de lotus à l’aéroport international de Noi Bai à Hanoï. Photo : baotintuc.vn



Hanoi (VNA) - Deux grandes peintures murales de lotus à l’aéroport international de Noi Bai à Hanoï ont remporté une médaille d’or au concours A’Design Awards & Competition en Italie.



Ces fresques avaient été réalisées par la peintre Nguyên Thu Thuy et sa société Tân Hà Nôi. D’une superficie de 360 m2 sur le mur du terminal T2, elles avaient été inaugurées le 3 janvier dernier.



Selon les organisateurs du concours A’Design Awards & Competition, ces fresques ont été récompensées dans la catégorie Public Arts Design for Society. Elles contribuent à l’embellissement de l’espace du terminal T2 mais créent aussi un coin d’art calme au cœur de l’agitation effervescente de ce lieu.



Le concours A’Design Award & Competition a été créé pour sensibiliser le public au design et inciter les créateurs, les entreprises et les marques de tous les pays à venir concourir avec leurs meilleurs produits, services et systèmes. Il existe cinq niveaux de distinction: Platine, Or, Argent, Bronze et Fer, distribués chaque année dans toutes les catégories du design.



En 2017, Nguyen Thu Thuy avait également remporté une médaille d’argent lors de ce concours pour son ouvrage en mosaïque du Palais des glaces du parc Thông Nhât à Hanoï.-VNA