La descente à Thanh Hoa, un village de la province de Thai Nguyên. Photo: Baothainguyen



Hanoï (VNA) - Après le Têt, vient le temps des fêtes agricoles qui sont organisées dans l’ensemble du pays, à commencer par la descente aux champs ou la campagne de plantation d’arbres. Ces fêtes, transmises de génération en génération, font partie du trésor culturel traditionnel du Vietnam.



La descente aux champs est sans doute la plus importante manifestation folklorique de Thanh Hoa, un village de la province de Thai Nguyên. Cette fête, qui a lieu chaque année au début du premier mois lunaire, porte les caractéristiques de la civilisation de riz. Elle est en effet agrémentée d’un concours de repiquage de nouvelles pousses de riz, avec la participation d’une vingtaine d’équipes venant de communes voisines. C’est l’occasion pour les villageois de prier pour une météo favorable aux cultures, pour des récoltes plus abondantes, mais aussi pour le bonheur et la santé de leurs proches.



En plus de ce concours traditionnel de repiquage de nouvelles pousses de riz, le secteur agricole du district de Phô Yên, dont dépend Thanh Hoa, a décidé cette année d’offrir aux agriculteurs des démonstrations de machines et d’équipements modernes, l’idée étant de promouvoir la mécanisation de la production agricole, comme nous l’explique Bui Van Luong, le président du comité populaire de Phô Yên.



«Cette année, nous encourageons l’application des progrès scientifico-techniques dans la production. La finalité ? Augmenter la productivité et améliorer le revenu des habitants», nous précise-t-il.



Ces derniers jours, la traditionnelle campagne de plantation d’arbres initiée par le Président Hô Chi Minh en 1960, a été lancée dans plusieurs localités aux quatre coins du pays. Les préparatifs avaient commencé dès la fin du dernier mois lunaire, beaucoup de localités ayant organisé des ateliers de formation aux techniques d’arboriculture, dans le but de sensibiliser la population à la protection de l’environnement et de rendre le pays plus vert et plus propre.



«Depuis un certain nombre d’années, on organise des plantations d’arbres à divers endroits de la ville. C’est une façon d’agir pour l’environnement, mais aussi de répondre à l’appel du Président Hô Chi Minh» , nous dit Dinh Ngoc Chiên, vice-président du comité populaire de la ville de Câm Pha, de la province de Quang Ninh.



Cette campagne de plantation d’arbres est devenue une véritable coutume, au fil des années. Elle marque non seulement le retour des beaux jours, mais aussi la volonté de toute la population d’accéder au développement durable. -VOV/VNA