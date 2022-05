Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Des arbres centenaires dans la province des Hauts Plateaux du Centre de Dak Nong ont été reconnus "arbres patrimoniaux" par l'Association vietnamienne pour la conservation de la nature et de l'environnement (VACNE).



Il s'agit de 36 Lagerstroemia speciosa connus sous le nom de "bang lang", et d'un vieux banian dans la commune frontalière de Quang Truc du district de Tuy Duc de Dak Nong.



En 2011, la VACNE a lancé un programme de conservation des arbres patrimoniaux du Vietnam, visant à sélectionner des arbres remarquables du pays dans le but de conserver leurs sources de gènes, tout en sensibilisant le public à leur protection.

Ce programme contribue également à favoriser la diversification et l'abondance de la flore vietnamienne ainsi qu'à développer la recherche scientifique dans ce domaine.

Pour être classés "arbres patrimoniaux" , les arbres doivent avoir au moins 200 ans s'ils sont sauvages, et 100 ans s'ils ont été plantés. De plus, ils doivent être reliés à des caractéristiques historiques et culturelles de la zone où ils poussent.

Ceux qui ne répondent pas aux critères mais qui ont des valeurs particulières pour la science, l'histoire ou la culture gagneront également cette reconnaissance. - CPV/VNA