Lors de la cérémonie de remise des secours à la province de Vinh Phuc (Photo: VNA)

Hanoi (VNA) - Le Comité d'État chargé des Vietnamiens à l'étranger et l'Association des Vietnamiens en Pologne ont présenté 16 000 masques de protection à la province septentrionale de Vinh Phuc le 14 février, au milieu de la maladie respiratoire aiguë causée par un nouveau coronavirus ( COVID-19).À ce jour, 11 des 16 cas d'infection du Vietnam ont été confirmés dans la province.S'exprimant lors de la cérémonie de remise dans la ville de Vinh Yen, le vice-président de l'Association des Vietnamiens en Pologne, Nguyen Viet Trieu, a déclaré que les Vietnamiens résidant en Pologne ainsi que dans d'autres pays européens avaient lancé des campagnes de financement et envoyé des produits de première nécessité pour soutenir les populations dans leurs pays nataux.Pour sa part, le vice-président du Comité populaire provincial Le Duy Thanh a remercié les Viet kieu en Pologne pour leur aide, ajoutant que les autorités locales ont pris les mesures nécessaires pour prévenir et contrôler la maladie.Un deuxième lot de secours pour Vinh Phuc, comprenant12 000 masques et antiseptiques, devrait arriver dans le pays trois jours plus tard. –VNA