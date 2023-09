La consule générale adjointe d'Australie à Hô Chi Minh-Ville, Rebecca Ball, remet un cadeau à l'Université de Nha Trang. Photo : journal de Khanh Hoa

Khanh Hoa (VNA) - Un séminaire a eu lieu le 21 septembre à Khanh Hoa pour partager des expériences liées à la coopération entre des universités australiennes et celles de cette province du Centre.L’événement a également permis de présenter des modèles de collaboration entre universités et entreprises pour répondre aux besoins en ressources humaines qualifiées des localités littorales du Centre du Vietnam.Pham Quoc Hung, vice-recteur de l'Université de Nha Trang, a déclaré que son université avait établi des coopérations avec de nombreux partenaires australiens tels que l'Université James Cook, Sunshine Coast et le Centre australien pour la recherche agricole internationale (ACIAR). Il a émis son espoir de promouvoir davantage la coopération avec l'Australie.De son côté, la consule générale adjointe d'Australie à Hô Chi Minh-Ville, Rebecca Ball, a déclaré que cet événement était une opportunité de renforcer les liens et la coopération en matière d'éducation entre les parties concernées.Lors du séminaire, les participants ont écouté un rapport sur le développement des ressources humaines des localités littorales du Centre, discuté de modèles de coopération en matière de formation entre entreprises et universités ainsi que d’opportunités de coopération avec l'Australie.Tenu dans le cadre d'un programme de promotion de l’éducation et de la gastronomie Vietnam-Australie initié par le consulat général d'Australie à Hô Chi Minh-Ville à l’occasion du cinquantenaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, cet événement était le prélude à une série d'activités organisées à Khanh Hoa par le consulat général d'Australie.-VNA