Culture vietnamienne rich d'identité nationale. Photo: VNA



Moscou (VNA) - Le Vietnam traditionnel a été au cœur d'une conférence scientifique organisée mercredi 26 octobre par le Centre d'études sur le Vietnam et l'ASEAN de l'Académie des sciences de la Russie à Moscou, en présence des universitaires et experts de nombreuses universités russes.



Les participants ont discuté de la littérature, de l’ethnologie et de l'histoire du Vietnam ainsi que des contributions de la littérature vietnamienne à la littérature mondiale, et du rôle du poète et enseignant Nguyên Dinh Chiêu au 19e siècle, la beauté de la poésie sous les dynasties des Ly et des Trân, ainsi que la richesse des chansons folkloriques et des proverbes dans la culture culinaire...

Des universités russes discutent de la littérature, de l’ethnologie et de l'histoire vietnamiennes. Photo: VNA



Le directeur du Centre d'études sur le Vietnam et l'ASEAN, Vladimir Mazyrin, a déclaré que les scientifiques doivent rechercher non seulement les questions modernes, mais également les sujets historiques, car les traits culturels, les idées et les traditions sont très importantes pour façonner l'identité du Vietnam d’aujourd'hui, contribuant à prévenir les effets négatifs de la culture exogène affectant le développement du pays.



Un recueil de rapports prononcés lors de cette conférence devrait être publiée au troisième trimestre 2023. – VNA