Des délégués participent au webinaire. Photo: VNA

Ottawa (VNA) - Les œuvres du Président Ho Chi Minh présentées lors d’un webinaire tenu le 11 février à Ottawa (Canada), à l’occasion du Mois de l’histoire des Noirs au Canada, ont montré ses bonnes pensées sur la lutte contre le racisme, pour la justice raciale et l'entraide entre les races.

S’exprimant au webinaire intitulé "Ho Chi Minh au Brésil : libération des noirs et solidarité des classes" (Ho Chi Minh in Brazil : Black Liberation and Class Solidarity), organisé par l’Association Canada-ASEAN Initiatives relevant du York Centre for Asian Research, Luis Silva, éditeur du livre en anglais "The Black Race by Ho Chi Minh and Selected Works on Systemic Racism", du professeur Nguyen Dai Trang, a affirmé la nécessité de traduire en anglais les œuvres du grand leader vietnamien afin que les générations futures puissent y accéder.

Le Président Ho Chi Minh a écrit un bon nombre d’œuvres sur les injustices contre les Noirs, dont "La Race Noire" publié en 1925 avec 13 articles en français, la "Solidarité de classe" (Class Solidarity), qui relate le procès de José Léandro da Silva, un marin noir brésilien arrêté lors d’une grève à Rio de Janeiro et condamné à 30 ans de prison, a-t-indiqué.

L'auteur souhaite faire connaître l’immense héritage du Président Ho Chi Minh aux amis internationaux.

Joe Pateman, de l’Université britannique de Sheffield, a affirmé que les articles du Président Ho Chi Minh sur la race noire étaient excellents, et qu'ils n'étaient pas des écrits académiques ardus à lire. Ses œuvres sont évocatrices et suscite l’indignation des lecteurs face au racisme, a-t-il dit.

Tenu en février, le Mois de l’histoire des Noirs au Canada est l’occasion de souligner et de célébrer l’histoire et la culture noires et d'honorer les ancêtres et les leaders des communautés noires ainsi que leurs réalisations pour ce pays. -VNA