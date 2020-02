Des travailleurs de la société par actions Hanoi-Can Tho Seafood dans le parc industriel de Tra Noc reçoivent des masques antibactériens. Photo: (VNA)

Can Tho, 15 février (VNA) - Des milliers de travailleurs de la ville de Can Tho dans le delta du Mékong ont reçu des masques antibactériens le 15 février dans le cadre d'un programme visant à sensibiliser le public à la maladie respiratoire aiguë causée par le nouveau coronavirus (COVID-19).Le programme, organisé par Honda Vietnam Co. Ltd, a présenté 20 000 masques de protection aux travailleurs de 62 entreprises des parcs industriels de la ville.Il se déroulera d'ici au 31 mars dans 15 parcs industriels clés de huit localités à fort développement industriel, à savoir Can Tho, Ho Chi Minh- Ville, Da Nang, Hai Phong, Thai Nguyen, Vinh Phuc, Bac Ninh et Hanoi.Outre la distribution de300 000 masques antibactériens en tissu, le programme mettra également à la disposition des travailleurs les informations du ministère de la Santé sur le COVID-19 au Vietnam, les symptômes, les risques d'infection et les mesures préventives.Face aux développements complexes de COVID-19, les autorités de Can Tho ont pris des mesures urgentes pour prévenir la maladie, notamment en augmentant la diffusion de l'information et en dispensant une formation en prévention des maladies aux agences, aux entreprises et aux personnes.Les écoles locales ont également été fermées pendant deux semaines depuis les vacances du Nouvel An lunaire pour protéger la santé des élèves.Jusqu'à présent, la ville n'a enregistré aucun cas de COVID-19.Entre-temps, 16 cas infectés ont été signalés au Vietnam et sept d'entre eux ont été guéris. -VNA