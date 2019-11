Un numéro artistique présenté lors d'une soirée culturelle vietnamienne en Israël. Photo : VNA

Tel Aviv (VNA) - Deux soirées culturelles vietnamiennes, placées sous le thème «Vietnam Night », ont eu lieu les 11 et 12 novembre à Tel Aviv, en Israël.

Organisées conjointement par l’ambassade du Vietnam en Israël et l’agence de voyage Vietravel, ces manifestations visaient à présenter de beaux traits culturels et touristiques du Vietnam aux Israéliens via des représentations artistiques.

L’ambassadeur vietnamien en Israël, Do Minh Hung, a déclaré espérer que via ces activités, les Israéliens connaîtraient mieux le Vietnam et sa culture. Il a aussi indiqué que l’ambassade du Vietnam accordait la priorité à l’intensification des échanges entre Vietnamiens et Israéliens, à la coopération culturelle et touristique entre les deux pays. Pour l’heure, l’ambassade du Vietnam en Israël s’emploie à promouvoir le tourisme et à ouvrir une ligne aérienne directe entre les deux pays.-VNA