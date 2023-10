Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville, 13 octobre (VNA) - Six paires de compétiteurs d'arts martiaux du Vietnam, de la Thaïlande, des Philippines, de la République de Corée et de l'Iran s'affronteront au tournoi All Star Fight 2023 à Hô Chi Minh-Ville le 14 octobre.L'information a été annoncée par le Comité d'organisation lors d'une cérémonie le 13 octobre.Ainsi, l'événement sera organisé conjointement par le Service municipal de la Culture et des Sports, la Fédération Muay de Hô Chi Minh-Ville, la Télévision de Hô Chi Minh-Ville (HTV) et California Fitness & Yoga au Ravo Park – Métropole Thu Thiem dans la ville de Thu Du.Cinq des six matchs de l'événement se dérouleront au format Muay, tandis que le reste sera au format professionnel (Kickboxing).Le point culminant du All Star Fight 2023 sera le match pour le titre du Conseil international de combat professionnel (GIEC) dans la catégorie hommes des 60 kg entre le combattant vietnamien de Muay Nguyen Tran Duy Nhat et le thaïlandais Chaiwat Sungnoi.Nguyen Tran Duy Nhat a remporté sept fois le titre de champion du monde. En 2022, il a remporté des médailles d'or aux SEA Games 31 et aux Jeux mondiaux aux États-Unis.Selon Phan Ngoc Huy, président de la Fédération de Muay de Ho Chi Minh-Ville, All Star Fight 2023 est le premier tournoi d'arts martiaux professionnels en plein air au Vietnam, rassemblant de nombreux combattants de haut niveau de Muay et de Kickboxing au Vietnam et en Asie.Tous les matchs du tournoi seront diffusés en direct sur la chaîne HTV Sports et sa plateforme de réseau social. - VNA