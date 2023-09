Des spécialités vietnamiennes présentés au Festival des Ambassades 2023. Photo: VNA

La Haye (VNA) – L'ambassade du Vietnam aux Pays-Bas a présenté des plats traditionnels et des produits agricoles lors du Festival des Ambassades organisé le 2 septembre à La Haye, aux Pays-Bas, afin de promouvoir la culture et les saveurs vietnamiennes aux visiteurs internationaux.



Cet événement culturel est d'autant plus important pour le Vietnam qu'il coïncide avec le 78ème anniversaire de la Fête nationale du pays (2 septembre 1945 - 2 septembre 2023).



Organisé par la société Prooost Events en collaboration avec les autorités de La Haye et les ambassades des pays aux Pays-Bas, cet événement a accueilli plus de 10.000 visiteurs pour profiter de la nourriture, de la musique folklorique, des costumes traditionnels, de la danse, des arts martiaux, des produits artisanaux, et des beaux-arts présentés par les ambassades d'environ 60 pays.



Le stand de l'ambassade du Vietnam, situé au coin culturel et gastronomique de l'ASEAN, a accueilli un grand nombre de visiteurs dès le matin.



En plus des plats vietnamiens comme du pain et des rouleaux de printemps, l'ambassade du Vietnam a également coopéré avec un certain nombre d'entreprises pour promouvoir les produits agricoles nationaux, notamment des aliments et des boissons comme le thé, le café, l'eau de coco fraîche, les gâteaux aux haricots mungo, les épices, et les produits respectueux de l'environnement. En particulier, le pamplemousse du Sud a été présenté pour la première fois aux consommateurs des Pays-Bas.



Afin de relier les agences de représentation diplomatique aux Pays-Bas et en Belgique, le magazine Diplomat a coordonné avec les organisateurs un défilé culturel qui a été accueilli par un grand nombre d'agences de représentation diplomatique. -VNA