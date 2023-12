Photo: VNA

Kuala Lumpur (VNA) - Les boissons et plats vietnamiens présentés lors d’un salon en cours dans l'État de Penang en Malaisie ont attiré l'attention de bien des visiteurs.

Le Salon international de l'alimentation et des boissons vietnamiens, organisé du 14 au 17 décembre conjointement par le Bureau du commerce du Vietnam en Malaisie et la société New Digital Malaysia, réunit des entreprises vietnamiennes de premier plan telles que Vinamilk, TH true Milk, VPMilk, Vinamex…

Outre les produits exposés tels que riz, nouilles instantanées, nouilles séchées, fruits frais et secs, lait et épices, les stands présentent également la cuisine vietnamienne aux amis malaisiens.

Dans son discours d'ouverture, le conseiller commercial vietnamien en Malaisie, Le Phu Cuong, a déclaré que l'agriculture et la transformation alimentaire étaient les points forts du Vietnam, ajoutant qu'environ 3 000 produits vietnamiens ont reçu les certification halal de la Malaisie, ce qui facilite leur entrée dans ce pays et dans d'autres nations musulmanes.

Il a exprimé l'espoir que cet événement contribuerait à promouvoir les produits vietnamiens sur le marché malaisien et à stimuler les activités commerciales entre les entreprises des deux pays. -VNA