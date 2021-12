Hanoï (VNA) - Si l'Armée populaire du Vietnam s'engage comme toujours dans le combat contre l'ennemi, elle le fait aussi dans la lutte contre l'épidémie. Une fois de plus, les nobles qualités des "soldats de l'Oncle Hô" sont valorisées en période de paix.

Le personnel de l’Académie de médecine militaire part en mission pour le Sud. Photo : VNA



Un hôpital de campagne spécialisé dans le traitement des maladies contagieuses et un centre de dépistage du COVID-19 mis en place en quelques heures après que l’ordre ait été donné. En moins de 48 heures, une opération rapide sans précédent déployée avec des équipements modernes et des ressources humaines de Hanoï pour ravitailler Hô Chi Minh-Ville et les provinces du Sud, distantes de milliers de kilomètres, les aidant à lutter contre l’épidémie.



Telles sont quelques-unes des missions effectuées par les "soldats de l’Oncle Hô" dans le contexte de flambée de la crise sanitaire. Que ce soient le contrôle des frontières, le bon fonctionnement des centres de quarantaine centralisée, les opérations de désinfection, l’organisation de tests de dépistage, la vaccination, le traitement médical…, l’armée vietnamienne se montre toujours à la hauteur des missions confiées.



Trois fronts prioritaires



En mai 2021, en inspectant le foyer épidémique de Bac Giang (Nord), le Premier ministre Pham Minh Chinh a félicité le ministère de la Défense pour son esprit proactif et son soutien opportun en termes de ressources humaines et matérielles aux localités dans le déploiement de tests de dépistage à grande échelle. Les forces armées ont aussi mis en place rapidement des hôpitaux de campagne, permettant aux provinces septentrionales de Bac Giang et Bac Ninh à la fois de résister à la pandémie, de faire redécoller l’économie et de stabiliser la vie des habitants.

Soldats mettant en place un hôpital de campagne à Bac Giang (Nord). Photo : VNA



Ce résultat a été obtenu grâce à la détermination politique de la Commission militaire centrale, des responsables du ministère de la Défense ainsi que de la forte mobilisation des forces militaires dans la bataille contre le COVID-19.



Dans ce combat, ces troupes sont principalement déployées sur trois fronts : santé ; centres de quarantaine, activités de bien-être et de soutien à la population ; sécurité et ordre. Beaucoup de gens dans le Sud, notamment à Hô Chi Minh-Ville, ont été extrêmement touchés de voir ces médecins militaires allant dans les foyers épidémiques en dépit des risques, afin d’accomplir jour et nuit à leur mission.



Depuis l’apparition de la 4e vague épidémique fin avril 2021, entraînant la flambée des cas de contamination à Hô Chi Minh-Ville, l’Académie de médecine militaire a envoyé dans la mégapole du Sud des milliers de personnels de santé et étudiants ainsi que des dizaines de tonnes d’équipement médical, pour l’aider à établir des centres de traitement des patients. Parmi eux, des médecins et infirmières qualifiés et expérimentés déjà mobilisés à Bac Giang et Hai Duong.



"Bien sûr que c’est dur ! Mais nous sommes prêts à tout faire pour soutenir nos collègues du Sud. L’objectif est de revenir à une situation normale le plus rapidement possible", a insisté le général de division, Pr-Dr Dô Quyêt, directeur de l’Académie de médecine militaire.



Selon lui, l’efficacité des opérations de lutte contre le COVID-19 réside dans l’optimisme et l’engagement en toutes circonstances des officiers, soldats, personnels de santé, enseignants militaires et étudiants.



Kyrielle d’activités de volontariat

Soldats ravitaillant un quartier placé à l’isolement à Hô Chi Minh-Ville pendant la période de distanciation sociale. Photo : VNA



Le général de brigade Nguyên Van Duc, directeur du Département de l’éducation et de la propagande idéologiques du Département général de la politique de l’Armée populaire du Vietnam, a indiqué que depuis le début de la 4e vague épidémique, plus de 120.000 cadres, soldats et miliciens sont venus en renfort dans les villes et provinces du Sud.



Protéger la santé de la population et garantir autant que possible le bien-être social sont leur mission prioritaire. Dans un court laps de temps, des centaines de camions militaires ont ravitaillé les personnes en situation difficile. Cela a créé un effet positif dans l’ensemble de la société.



L’armée a également mobilisé des centaines de milliards de dôngs en faveur du Fonds de vaccins pour la prévention et la lutte contre le COVID-19. Elle a transporté et distribuer des milliers de doses, contribuant à accélérer la campagne nationale de vaccination, en particulier à Hô Chi Minh-Ville.



En collaboration avec les localités les plus touchées, l’armée a participé à de multiples activités de volontariat et de bienfaisance afin de soutenir les personnes les plus vulnérables dont les fameux "magasins à zéro dông" (produits entièrement gratuits), le transport gratuit des malades du COVID-19, le don de sang, le soutien (dans la récolte et la vente des produits) aux paysans des régions placées en quarantaine, ou encore l’aide aux familles ayant des proches décédés à cause du coronavirus.



"Nous avons reçu un soutien considérable de la part du ministère de la Défense. Au nom des autorités provinciales et des habitants, je tiens à remercier toutes les forces armées qui nous ont aidés à lutter contre le COVID-19. Leurs activités humanitaires ont contribué à renforcer le prestige des soldats de l’Oncle Hô dans la nouvelle ère", a déclaré Nguyên Van Loi, membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam et secrétaire du Comité du Parti de la province de Binh Duong (Sud). -CVN/VNA