Hanoi (VNA) – Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Huê, ainsi que d’autres responsables du Front de la Patrie du Vietnam, du ministère de l’Information et de la Communication et celui du Travail, des Invalides et des Affaires sociales et de la Télévision vietnamienne, ont envoyé ce lundi matin 19 août des SMS en faveur des personnes démunies.

Ce programme de messagerie intitulé ‘Conjuguer les efforts pour soutenir les démunis’ de l’édition 2019, faisant écho à l’appel du Premier ministre Nguyên Xuân Phuc: «Mobilisons-nous en faveur des personnes dans le besoin pour que personne ne soit laissé en arrière», a pour but de recueillir des fonds en faveur des personnes dans le besoin et de réaliser des objectifs nationaux de réduction durable de la pauvreté.

A partir de ce lundi 19 août jusqu’au 31 décembre prochain, tout utilisateur des services de téléphonie mobile vietnamiens est invité à envoyer au numéro 1408 le SMS suivant : VNN n. Le «n» en minuscule correspond au nombre par lequel vous souhaitez multiplier 20.000 dôngs en faveur des personnes dans le besoin.

S’exprimant à cette occasion, Vuong Dinh Huê, également chef du Comité national de pilotage des programmes cibles nationaux, a déclaré que le «Mobilisons-nous en faveur des personnes dans le besoin pour que personne ne soit laissé en arrière» revêtait d’une signification humaine.

En 2018, le Comité d’organisation a collecté 6,3 milliards de dôngs (près de 300.000 dollars) à partir des abonnés de la téléphonie mobile, une source importante réservée aux démunis, a-t-il indiqué.

Il a également rappelé que la somme devait être utilisée pour la construction de maisons, l’assistance aux démunis à l’occasion du Têt traditionnel, l’octroi des bourses d’études aux élèves et étudiants démunis.

Le programme ‘Conjuguer les efforts pour soutenir les démunis’ de l’édition 2019 aura lieu le 17 octobre à Hanoi en écho à la Journée mondiale des pauvres. -VNA