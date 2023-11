Hanoi (VNA) - Malgré les perspectives sombres de l'économie mondiale, les exportateurs vietnamiens de fils, de textile-habillement et de chaussures restent optimistes avec les signaux positifs qui se profilent à l'horizon.

Selon les données du Département général des Douanes vietnamiennes, le Vietnam a exporté pour près de 3,65 milliards de dollars de fils à l'étranger entre janvier et octobre, soit une hausse de 12% en volume mais une baisse de 10,8% en valeur sur un an.

Pendant ce temps, les exportations de textile-habillement, chaussures, sacs à main-portefeuilles- valises-chapeaux-parapluies et matériaux pour les filière du textile et de la chaussure ont rapporté 27,7 milliards de dollars, 16,4 milliards, 3,06 milliards et 1,6 milliards, soit une baisse respective de 12,9%, 18,3%, 10% et 14,4% en un an.

Cependant, les chiffres d'octobre se sont améliorés par rapport au mois précédent, avec une croissance enregistrée tant en volume qu'en valeur, et les économistes ont qualifié cela de signe positif pour les entreprises du secteur.

La vice-secrétaire générale et responsable des relations extérieures de l'Association vietnamienne du coton et de la filature (VCOSA), Duong Thuy Linh, a imputé les difficultés du secteur à la baisse de la demande mondiale, conséquence des tensions géopolitiques et de l'inflation prolongée sur les principaux marchés d'exportation tels que les États-Unis et l’Union européenne (UE).

Elle a aussi souligné comme autres défis les normes strictes de durabilité et les délais de livraison raccourcis, et une concurrence plus féroce du Bangladesh et du Myanmar qui ont pris une partie des commandes des entreprises vietnamiennes.

Cependant, le marché montre des signes de reprise depuis juillet, avec la Chine rouvrant ses portes après avoir longtemps appliqué sa stratégie Zero COVID, et les principaux marchés d'exportation du Vietnam enregistrant une croissance du PIB, notamment la Chine (5%), l'UE (0,6%), la République de Corée (1,4%) et les États-Unis (2%).

En outre, les stocks de marques renommées comme Nike et H&M ont considérablement diminué, a-t-elle ajouté, ajoutant que la plupart des usines de fils sont désormais en mesure de fonctionner à pleine capacité.

Maintenir le cap de la reprise

Duong Thuy Linh prévoit que le secteur vietnamien du textile- habillement continuera à être confrontée à de formidables défis jusqu’en 2024 en raison de la baisse du nombre de commandes en provenance des États-Unis et de l’UE.

Le pays pourrait exporter pour environ 40 milliards de dollars de vêtements, soit une baisse de 10% par rapport à l'année précédente.

Cependant, la situation a atteint son point le plus bas et les exportations de textile-habillement vont bientôt se redresser grâce à la détermination du gouvernement et des entreprises ainsi qu'à une demande plus forte en fin d'année, selon la VCOSA.

Photo : VNA

L'indice des prix à la consommation (IPC) pour l'ensemble de l'année devrait croître de 3,2 à 3,6%, contribuant ainsi à stabiliser l'inflation, tandis que les taux d'intérêt sur les prêts baissent, ce qui contribue à atténuer la pression sur les entreprises, a déclaré Mme Linh.

Par ailleurs, les activités d’exportation seront soutenues par une hausse du taux de change dollar/dong.

Grâce à ses coûts de main-d'œuvre bon marché, ses incitations fiscales et son engagement dans de nombreux accords de libre-échange, le Vietnam a un avantage concurrentiel sur ses rivaux.

Malgré les difficultés rencontrées pour respecter les normes mondiales de durabilité, de nombreuses usines de fil ont satisfait à des normes internationales telles que Global Recycle Standard, Oeko-Tex et BCI. Beaucoup d’entre elles ont utilisé du fil de coton biologique et du fil recyclé et ont installé des panneaux solaires sur leur toit.

La VCOSA a suggéré aux entreprises d'élaborer des plans rationnels pour les marchés nationaux et étrangers, d'étendre leurs marchés aux pays ayant une situation politique stable et de capitaliser sur toutes les opportunités pour favoriser une bonne reprise.

L’économiste Huynh Thanh Dien a déclaré que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale prévoyaient une meilleure croissance économique pour les principaux marchés d’exportation du Vietnam. Cependant, les entreprises doivent se tenir au courant des nouveaux comportements et tendances du marché pour survivre et prospérer.- PCV