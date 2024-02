La "rue aux fleurs" à l'hôpital Cho Ray. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Chaque année, lors du Têt (Nouvel An lunaire) et du printemps, de nombreux hôpitaux de Ho Chi Minh-Ville créent des "rues aux fleurs" et organisent des foires de printemps.



Cela permet non seulement de donner une nouvelle physionomie aux hôpitaux, mais aussi de remonter le moral du personnel médical et des patients qui doivent rester à l'hôpital et ne peuvent pas rentrer chez eux pour célébrer le Têt.



La "rue aux fleurs" sur le thème "Couleurs printanières de Cho Ray", à l'hôpital Cho Ray de Ho Chi Minh-Ville, est ouverte jusqu'à la fin des vacances du Têt. Ces six dernières années, cette "rue aux fleurs" est un élément marquant du Têt dans cet hôpital de la mégapole du Sud. Cette année, elle compte 30 miniatures uniques réalisées par les médecins et le personnel médical eux-mêmes.

Mascotte de dragon dans la "rue aux fleurs" à l'hôpital Cho Ray. Photo:VNA



Le docteur Nguyen Tri Thuc, directeur de l'hôpital Cho Ray, a déclaré que cette "rue aux fleurs" avait été mise en place pour divertir les patients et leurs proches. Chaque année, pendant le Nouvel An lunaire, environ 800 à 1.000 patients doivent rester à l'hôpital. "Nous souhaitons créer une atmosphère joyeuse et printanière, remplie de fleurs, pour remonter le moral des patients, les aider à surmonter leurs maladies et à rentrer bientôt chez eux auprès de leurs familles", a expliqué le docteur Thuc.



Les patients reçoivent également des calligraphies censées leur porter chance et ont la possibilité de prendre gratuitement des photos souvenirs du Têt vêtus d'un ao dai (tunique traditionnelle vietnamienne) préparé par l'hôpital. De plus, des centaines de cadeaux significatifs leur sont remis à cette occasion.



La "rue aux fleurs" de l'hôpital pédiatrique 2 de Ho Chi Minh-Ville est un lieu idéal pour les jeunes patients souhaitant prendre des photos. Elle présente 38 paysages miniatures, créés là aussi par le personnel médical.



Ces dernières années, à chaque arrivée du Têt traditionnel, l'espace de l'hôpital Tu Du se transforme brillamment, créant une atmosphère printanière pour les femmes enceintes qui doivent célébrer le Têt à l'hôpital. Chaque année, environ 300 à 500 patients doivent rester à l'hôpital Tu Du pendant le Nouvel an lunaire.



Les "rues aux fleurs" dans les hôpitaux sont devenues un élément du Têt, qui permet non seulement de remonter le moral des patients, mais aussi au personnel médical de soulager la pression et le stress au travail. -VNA