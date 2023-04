Ottawa (VNA) - Un séminaire virtuel sur le thème “Développement du Vietnam et de son peuple 48 ans après la réunification” a été organisé le 21 avril par l'Association d'amitié Canada-Vietnam, avec la participation d’environ 45 intellectuels et experts au Canada.Lors de l’événement, au nom de l'Association d'amitié Canada-Vietnam, Philip Fernandez a passé en revue la libération du Sud et la réunification du Vietnam marquée par la victoire du 30 avril 1975.Ce fut le début des succès du Vietnam d'aujourd'hui, a-t-il estimé, citant les remarquables résultats du Vietnam dans de nombreux domaines, en particulier l'économie, la diplomatie et le développement humain conformément aux objectifs des Nations Unies (ONU).Le consul général du Vietnam à Vancouver, Nguyen Quang Trung, a rappelé les difficultés auxquelles le Vietnam fut confronté après la réunification nationale, et les colossaux efforts entrepris pour parvenir aux réalisations économiques et diplomatiques d'aujourd'hui reconnues internationalement. C'est le fruit des efforts extraordinaires du peuple vietnamien sous la direction clairvoyante du Parti communiste du Vietnam, a-t-il affirmé.Le Vietnam a toujours affiché un taux de croissance économique de 6 à 8%/an depuis le début du millénaire. Durant la pandémie, la croissance de son produit intérieur brut (PIB) a encore dépassé 8%, soit le taux le plus élevé de ces dix dernières années. Le pays continue d'entretenir des relations d'amitié avec tous les pays du monde, et a été élu deux fois membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, a-t-il indiqué.Le Vietnam est toujours un membre actif de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et apporte des contributions responsables à la paix, à la stabilité et à la prospérité du monde, a-t-il ajouté.Ce séminaire s'inscrivait dans le cadre d'une série d'événements planifiés par l'Association d'amitié Canada-Vietnam à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement desrelations diplomatiques Vietnam-Canada (1973-2023).Le Vietnam et le Canada entretiennent des relations d’amitié et de coopération efficaces depuis de nombreuses années. En 2022, malgré l'impact de la pandémie, le commerce bilatéral s’est chiffré à plus de 10 milliards de CAD (plus de 7,3 milliards de dollars) et le Vietnam est devenu le premier partenaire commercial du Canada au sein de l'ASEAN.Les deux pays ont célébré le 5e anniversaire de leur partenariat intégral en 2022 et célèbrent cette année le 50e de l'établissement de leurs relations diplomatiques. -VNA