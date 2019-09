Quang Nam (VNA) – Les mesures visant à préserver et à promouvoir les valeurs de la culture de la province de Quang Nam (Centre) ont été débattues lors d’un séminaire organisé vendredi 20 septembre par le Département provincial de la culture, des sports et du tourisme.

Le sanctuaire de My Son. Photo: VNA

L’événement a attiré des centaines d’experts et de chercheurs issus d’universités et d’instituts du pays. Les interventions prononcées lors de l’événement se sont focalisées sur la clarification de nombreux aspects du panorama de la culture de Quang Nam.Les participants ont discuté des valeurs culturelles des hommes et de la terre de Quang Nam, des moyens de promouvoir durablement la valeur du patrimoine archéologique et de renforcer le rôle de la communauté locale dans la préservation des festivals folkloriques dans les localités côtières de Quang Nam. Ils ont également souligné les changements de la culture traditionnelle des communautés de minorités ethniques dans la province.Selon le directeur dudit département Nguyên Thanh Hông, Quang Nam est l’une des localités possédant un patrimoine culturel le plus diversifié du pays, avec notamment deux sites classés patrimoine mondial et des centaines de vestiges historiques et culturels nationaux.La localité possède également de nombreux paysages magnifiques, des patrimoines culturels immatériels et des villages de métiers traditionnels qui doivent être préservés durant la période d’intégration, a-t-il déclaré.En effet, la province est la seule qui abrite deux sites du patrimoine mondial (la vieille ville de Hôi An et le sanctuaire de My Son) ainsi qu’une réserve de biosphère (Cu Lao Cham), ce qui lui confère une responsabilité particulière en matière de sauvegarde et de protection.Quang Nam, qui attire près de 1,5 million de visiteurs étrangers chaque année, souhaite développer le tourisme écologique et culturel, tout en luttant contre les effets du changement climatique, qui se traduisent par un nombre croissant d’inondations. – VNA