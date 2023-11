Hanoi (VNA) – Les experts ont partagé leurs expériences internationales et ont formulé des recommandations pour le Vietnam dans le développement du marché intérieur du carbone, notamment en complétant les institutions et les politiques pertinentes, en améliorant la qualité des ressources humaines et des systèmes d’infrastructure et en promouvant les mécanismes de coopération internationale.

Vue du séminaire sur le développement du marché du carbone, à Hanoi, le 23 novembre. Photo : VNA



Dans le contexte de transition verte et de développement à faible émission de carbone vers une économie circulaire, la construction, le fonctionnement et la promotion du marché du carbone deviennent un outil de plus en plus important, ont-ils déclaré lors d’un séminaire tenu jeudi 23 novembre à Hanoi.



Le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyên Minh Vu a déclaré que les normes vertes étaient en train d’être élaborées et concrétisées dans le sens d’associer le commerce et les investissements internationaux à des critères de réduction des émissions de carbone, de développement durable, de travail et d’environnement.



Parallèlement, de nouveaux liens et initiatives écologiques sont renforcés, ce qui est le bon moment pour le Vietnam de s’établir et d’améliorer sa position dans la chaîne de valeur verte mondiale, a-t-il indiqué.

Le responsable a souligné que le développement du marché financier vert, en particulier du marché du carbone, sera la clé d’une transition verte réussie. Cependant, ce n’est pas une tâche facile, en particulier pour les pays en développement qui manquent de normes et de critères écologiques systématiques et de qualité.



Par ailleurs, le directeur adjoint du Département du changement climatique du ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement, Nguyên Tuân Quang, a indiqué que le Vietnam avait publié d’importants documents stratégiques concernant la croissance verte et le développement durable, notamment une feuille de route pour le développement d’outils de tarification du carbone, notamment le marché du carbone de conformité.



Dans un premier temps, le Vietnam vise à accélérer le processus d’élaboration de réglementations sur la gestion des crédits carbone et les activités d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre et à guider la mise en œuvre de mécanismes nationaux et internationaux d’échange et de compensation de crédits carbone conformément aux dispositions de la loi et des traités internationaux et à piloter un projet pilote de salle des marchés de crédits carbone à partir de 2025, a-t-il fait savoir.



Lors du séminaire, des représentants de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ont salué les efforts du gouvernement vietnamien pour promouvoir la croissance verte et le développement durable.



Ils ont exprimé leur impression sur l’engagement du pays en faveur de zéro émission nette, pris lors de la 26e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26), indiquant que le Vietnam dispose d’un potentiel élevé pour développer un marché du carbone dynamique, de haute qualité et efficace.



Les participants ont noté que le marché du carbone conforme au Vietnam est en train de se façonner. Jusqu’à présent, le Vietnam a réalisé 150 projets bénéficiant de 40,2 millions de crédits carbone, devenant ainsi l’un des quatre pays avec le plus grand nombre de projets d’investissement enregistrés dans le cadre du mécanisme de développement propre.



Plusieurs entreprises et experts européens ont déclaré que le système d’échange de crédits carbone de l’UE avait contribué à réduire les émissions et à promouvoir une croissance durable des bénéfices sans réduire la compétitivité des entreprises, tout en créant de nouveaux emplois et en promouvant la constitution de fonds sociaux pour le climat pour soutenir ceux qui sont gravement touchés par les taxes carbone et les changements climatiques.



Les représentants de l’OCDE ont affirmé que pour construire un système d’échange de crédits carbone, les pays devraient définir clairement les objectifs et les limites du système et garantir la transparence juridique dans les domaines connexes.



Des représentants d’organisations internationales ont conseillé au Vietnam d’accorder une plus grande attention à la promotion d’une approche multipartite, de renforcer la coopération entre les secteurs, les domaines et les niveaux, d’encourager la participation du secteur privé aux travaux, tout en créant une base de données sur le carbone. Ils se sont engagés à soutenir le Vietnam et à coopérer avec le pays pour promouvoir le marché du carbone. – VNA