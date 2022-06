Bà Ria-Vung Tàu (VNA) - Le commandement de la Garde-côte du Vietnam a tenu mardi 14 juin une conférence dans la province de Bà Ria-Vung Tàu (Sud) pour rechercher des mesures visant à renforcer la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) et la criminalité maritime.

Vulgarisation de la réglementation de la pêche auprès des pêcheurs. Photo : VNA

Un rapport du Comité populaire de la province de Bà Ria-Vung Tàu a fait savoir que la province compte 5.409 bateaux de pêche, dont 2.808 bateaux de pêche hauturière, dont 92,83% ont installé des systèmes de surveillance des navires par satellite (VMS).

La province a pris diverses mesures contre la pêche INN, notamment la formation d’un comité de pilotage de la prévention et de la lutte contre la pêche INN et de six bureaux de contrôle des activités de pêche, ainsi que des plans de contrôle des activités de pêche et la signature d’accords de coordination avec les localités côtières pour faire retirer le carton jaune émis par la Commission européenne.

En avril, la province a signé un programme de coordination avec le commandement de la 2e zone navale et le commandement de la 3e zone des garde-côtes pour gérer les activités de pêche et lutter contre la pêche INN, tout en travaillant avec les agences compétentes pour faire appliquer la Loi sur la pêche.

Depuis le début de cette année, le commandement provincial des gardes-frontières a découvert 18 navires qui ont violé la réglementation et a infligé des amendes de 386,5 millions de dôngs. Jusqu’à présent, un seul cas de violation des eaux étrangères a été enregistré.

Cependant, le Comité populaire de la province de Bà Ria-Vung Tàu a également souligné un certain nombre de lacunes dans la coordination avec les organes concernés.

Le vice-président du Comité populaire provincial, Nguyên Công Vinh, a exhorté les départements, secteurs, agences et localités concernés à redoubler d’efforts pour encourager les pêcheurs locaux à éviter de transgresser les règles.

Le commandant adjoint de la Garde-côte du Vietnam, Vu Trung Kiên, a proposé que les agences et les localités concernées continuent de travailler en étroite collaboration pour mettre en œuvre efficacement les mesures de prévention et de lutte contre la pêche INN, tout en formulant des initiatives pour remédier aux lacunes.

Il a également demandé aux organes compétents de conseiller le gouvernement pour diriger la mise en œuvre des projets de contrôle des activités d’élevage et de développement aquatiques, association l’exploitation maritime avec la protection de l’environnement et la défense de la souveraineté nationale. – VNA