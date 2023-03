Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Un séminaire sur la transition verte et inclusive vers le développement durable dans les pays en développement s’est tenu samedi 25 mars à Hô Chi Minh-Ville (Sud), sollicitant les conseils d’experts pour de tels progrès au Vietnam.

Vue du séminaire sur la transition verte et inclusive vers le développement durable dans les pays en développement, à Hô Chi Minh-Ville, le 25 mars. Photo: VNA

L’événement était co-organisé par l’EfD (Environnement pour le développement)-Vietnam, le Partenariat économique et environnemental pour l’Asie du Sud-Est (EEPSEA) et l’Université d’économie de Hô Chi Minh-Ville (UEH).Le Dr Nguyên Quang de l’UEH a déclaré que, fortement touché par le changement climatique, le Vietnam est devenu l’un des pays pionniers d’Asie du Sud-Est dans la transition verte.Il a noté que le Vietnam a mis en place de nombreuses politiques financières exceptionnelles concernant les taxes, les frais et les outils économiques pour aider les entreprises à développer la production verte, de nombreuses entreprises locales passant des modèles commerciaux traditionnels à des modèles plus intelligents, plus durables et plus respectueux de l’environnement.Le Dr Nguyên Thê Chinh de l’EEPSEA a souligné un certain nombre d’obstacles pour les entreprises dans la réalisation de leur transition verte, notamment un manque de réglementations spécifiques sur les critères d’identification des entreprises vertes, des processus de production verts et des matériaux verts.Il a mis en avant la nécessité de compléter le cadre juridique en ajoutant des critères de production verte pour différents secteurs ainsi que de concevoir des politiques et des programmes de soutien appropriés pour encourager les entreprises à appliquer des modèles commerciaux verts.Le Dr Mai Thanh Dung de l’EEPSEA a recommandé d’engager davantage d’experts, d’institutions de recherche et d’universités du secteur de l’environnement dans la recherche et l’élaboration de plans de réduction des émissions et de protection de l’environnement au Vietnam et dans d’autres pays en développement. – VNA