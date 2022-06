Les véhicules allant de Hanoi à Hai Phong peuvent sans ralentir ni s’arrêter passer sous ces portiques s’ils sont abonnés à la carte télépéage prépayée ETC (Electronic Toll Collection) dont le compte est suffisamment garni. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Les barrières de péages sur l’autoroute Hanoi-Hai Phong sont remplacées à partir du 1er juin 09h00 par des portiques qui détecteront les badges de télépéage des abonnés, permettant un trajet plus fluide et plus simple.

Les véhicules allant de Hanoi à Hai Phong peuvent sans ralentir ni s’arrêter passer sous ces portiques s’ils sont abonnés à la carte télépéage prépayée ETC (Electronic Toll Collection) dont le compte est suffisamment garni.

Les usagers qui ne paient pas le péage d’autoroute se verront infliger une amende de deux à trois millions de dôngs et une suspension du permis de conduire d’un à trois mois selon la situation, en vertu de l’aliéna c, clause 4, article 5 du décret n°100/2019/ND/CP modifié et complété par le décret n°123/2021/ND-CP du gouvernement.



Actuellement, l'ensemble de l'autoroute Hanoï - Hai Phong compte 32 de ses 62 voies équipées de péages sans arrêt.

Les véhicules non éligibles entrant intentionnellement dans la gare de péage sans arrêt seront verbalisés.

Mise en chantier en mai 2008, l'autoroute Hanoi - Hai Phong débute au 3e périphérique de Hanoi puis traverse les provinces de Hung Yên, Hai Duong et Hai Phong où elle prend fin au port de Dinh Vu. D'une longueur de 105 km, cet ouvrage représente un investissement de plus de 40.000 milliards de dôngs, soit près de 2 milliards de dollars.



Répondant aux normes internationales, cet ouvrage stratégique permet de favoriser les transports entre la capitale et la ville portuaire de Hai Phong tout en diminuant les coûts et le temps de déplacement. L'autoroute Hanoi - Hai Phong ainsi que les Nationales 5, 10, 18, 38, 39, 21 forment un réseau de communications reliant les zones économiques clés, ce au service de l'optimisation du Triangle de développement du Nord. - VNA