Les passagers font contrôler leurs déclarations de santé dans un aéroport. Photo: VNA

Dans un document publié par le bureau du gouvernement transmettant la demande formulée par le vice-Premier ministre Vu Duc Dam, le ministère de la Santé a été invité à réviser rapidement les directives existantes ou à en publier de nouvelles sur les tests, la quarantaine et la surveillance de la santé afin de créer des conditions favorables pour les Vietnamiens. aux habitants de retourner dans leur Patrie et aux entrepreneurs, experts et travailleurs de haute technologie étrangers d'entrer dans le pays en toute sécurité.Le ministère des Affaires étrangères a été prié de se coordonner avec le ministère de l'Information et des Communications et le ministère de la Santé pour publier rapidement des instructions détaillées afin que les Vietnamiens et les étrangers qui ont été vaccinés contre le COVID-19 dans le pays puissent facilement se rendre à l'étranger.Le vice-Premier ministre a également demandé au ministère des Affaires étrangères de travailler avec les ministères de la Sécurité publique ; de la Santé; de la Culture, des Sports et du Tourisme; du Travail, des Invalides et des Affaires sociales; et les ministères et secteurs concernés pour parvenir bientôt à un consensus sur les réglementations relatives aux visas et au contrôle épidémiologique pour les étrangers entrant au Vietnam dans le nouveau contexte.- VNA