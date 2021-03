Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre demande aux présidents des comités populaires municipaux et provinciaux, notamment ceux des provinces dans le delta du Mékong de mettre en œuvre activement des mesures de réponse adaptées à la salinisation et à la pénurie en eau.

Dans son télégramme récemment envoyé, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a chargé les localités de suivre de près les évolutions de ces phénomènes et les prévisions hydrométéorologiques ainsi que de lancer des mesures opportunes pour soutenir les ménages confrontés à la pénurie en eau.

En raison des conditions météorologiques défavorables et du débit en amont, ainsi que de l'impact des marées, au cours des premiers mois de 2021 dans le delta du Mékong, en particulier dans la zone côtière, la sécheresse, la salinisation et la pénurie en eau se sont produites. On prévoit qu'en avril 2021, des vagues d'intrusion saline continueront de se produire.

Le Premier ministre a également demandé aux ministères de l'Agriculture et du Développement rural; des Ressources naturelles et de l'Environnement et de la Construction de préparer des plans pour assurer une production normale et limiter les dommages causés par la pénurie en eau et la salinisation.

Le chef du gouvernement a exhorté les organisations nationales et internationales à venir en aide aux habitants frappées de sécheresse, de pénurie en eau et de salinisation. -VNA