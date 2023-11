Des médecins de FTW examinent les patients pédiatriques à l'hôpital Viet Duc en 2018. Photo : archives de FTW

Londres (VNA) - Un groupe d'experts britanniques en chirurgie de traumatologie craniofaciale se rendra au Vietnam du 16 au 30 novembre pour offrir un traitement gratuit à des enfants atteints de malformations cranio-faciales.

Sa mission fait partie du programme annuel d'échange de formation entre les deux pays, financé par Facing the World (FTW) - une organisation caritative médicale basée au Royaume-Uni fondée en 2002, pour soutenir le traitement des enfants atteints de malformations cranio-faciales dans les pays en développement.

Mike Perry, professeur de traumatologie buccale et maxillo-faciale à l'hôpital Northwick Park à Londres, dirigera une équipe de chirurgiens et d'anesthésistes vietnamiens pour réaliser des opérations complexes sur des enfants souffrant de blessures cranio-faciales et de déformations post-traumatiques.

Les interventions chirurgicales seront réalisées à l'hôpital Viet Duc, à l'hôpital militaire central 108 et à l'hôpital Hong Ngoc, partenaires de FTW au Vietnam.

Avant de procéder à l'intervention chirurgicale, le professeur Perry et une équipe de médecins vietnamiens examineront, évalueront l'état actuel et élaboreront un plan de traitement pour les patients pédiatriques de tout le Vietnam.

Le professeur Mike Perry donnera également une série de conférences en ligne sur la gestion des traumatismes faciaux aigus dans les trois hôpitaux.

A cette occasion, FTW prévoit également d'échanger avec des partenaires sur un programme de coopération visant à soutenir les patients atteints de cancer au Vietnam.

Selon Katrin Kandel, directrice volontaire de FTW, ce groupe d'experts britanniques sera la 2e équipe du programme FTW au Vietnam cette année et sa 33e équipe depuis que l'organisation avait envoyé pour la première fois des médecins internationaux au Vietnam en 2008 pour réaliser des interventions chirurgicales cranio-faciales complexes.

FTW a soutenu la chirurgie de milliers d'enfants atteints de malformations cranio-faciales à travers le Vietnam et a envoyé près de 150 médecins vietnamiens se former dans des établissements médicaux de premier plan au Royaume-Uni, au Canada, aux États-Unis et en Australie.

FTW a également fait don de technologies médicales à distance et de matériel chirurgical d'une valeur de 2,4 millions de livres sterling à des hôpitaux partenaires au Vietnam. -VNA