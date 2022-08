Deux jeunes Américains posent des briques dans la province de Quang Ngai, au Centre. Photo : Trân Mai/CVN Photo : Trân Mai/CVN

Cette année, l'organisation Putney Students Travel a construit six maisons pour des familles pauvres dans les communes de Tinh Ky et Binh Châu. Photo : Mai Trân/CVN

Hanoï (VNA) - Trente-cinq collégiens et lycéens américains ont passé leur été dans la province de Quang Ngai (Centre), où ils ont aidé à construire des maisons pour des familles en situation difficile.Depuis 16 ans, Putney Students Travel, une organisation basée aux États-Unis, organise des programmes d’été au Vietnam pour collégiens et lycéens. Elle les envoie à Quang Ngai pour enseigner l’anglais et construire des maisons.Ces jeunes tissent des liens avec les familles vietnamiennes où ils sont accueillis et apprennent comment construire des maisons capables de résister au rigoureux climat du Centre."Les Vietnamiens sont vraiment amicaux. Leur façon d’accueillir les invités est différente de celle des Américains. Ils nous ont reçus comme si nous nous connaissions depuis longtemps et nous ont offert de délicieux plats", a confié Scarola Caia, 15 ans.Cette année, en plus d’envoyer 35 collégiens et lycéens américains au Vietnam, Putney Students Travel a également fait don de plus de 370 millions de dôngs (environ 15.800 USD) afin de construire six maisons pour des familles pauvres dans les communes de Tinh Ky et Binh Châu.À Tinh Ky, 18 jeunes Américains ont été divisés en trois groupes pour construire trois nouvelles maisons. Nell Rohde, 14 ans, la plus jeune du groupe, a passé beaucoup de temps à poser les fondations et à porter les briques.Rodhe n’avait fait aucune recherche préalable sur le Vietnam. Pour elle, c’était simplement une occasion d’aider les personnes dans le besoin. Elle en est repartie avec le sentiment d’avoir une véritable compréhension des gens et de la culture du pays."Je suis vraiment heureuse de voir cette maison enfin achevée. Ce fut un merveilleux voyage, je suis encore jeune et je veux visiter le Vietnam à nouveau", a-t-elle déclaré.Cette année, l'organisation Putney Students Travel a construit six maisons pour des familles pauvres dans les communes de Tinh Ky et Binh Châu.Pour Charles Caiafa, 17 ans, sa première visite au Vietnam a été l’occasion de mieux comprendre le pays d’origine de sa mère, qui est originaire de la province de Thua Thiên-Huê, dans le Centre. "J’ai pris beaucoup de photos et quand je retournerai aux États-Unis, je lui parlerai de ce que j’ai fait au Vietnam et de la gentillesse des locaux", s’est-il enthousiasmé.Selon Nguyên Thanh Trung, secrétaire de la section de l’Union de la jeunesse communiste de Hô Chi Minh dans la commune de Tinh Ky, la sélection des familles vietnamiennes bénéficiaires est une tâche difficile en raison de l’extrême pauvreté dans cette localité.Lâm Thi Tinh, 59 ans, a été l’une de celles qui ont eu la chance d’être choisies pour le programme. Bien que Mme Tinh soit handicapée et ait des problèmes psychologiques, sa sœur cadette dépend entièrement d’elle. Elle a été ravie de découvrir qu’elle recevrait près de 60 millions de dôngs (2.500 USD) pour bâtir une nouvelle maison, mais ce bonheur s’est estompé lorsqu’elle a réalisé qu’elle n’avait pas les dizaines de millions de dôngs supplémentaires (1 million de dôngs équivalent à 43 USD) nécessaires à la construction.Heureusement, ses voisins l’ont aidée et lui ont apporté l’argent dont elle avait besoin.Avant l’arrivée des jeunes Américains, Mme Tinh n’avait jamais rencontré d’étranger. Cela lui a pris du temps, mais finalement elle s’est ouverte à ces "maçons" bénévoles déterminés à lui construire une nouvelle maison. Elle a même fini par utiliser un interprète pour l’aider à communiquer avec ses bienfaiteurs."J’ai hâte de voir ma nouvelle maison. Ces Américains sont amicaux et gentils", a-t-elle partagé. "Je ne m’inquiète plus de savoir si ma maison pourra ou non résister aux tempêtes", a-t-elle dit, émue aux larmes.Bùi Gia Bin, un élève de terminale du Lycée d’élite Lê Khiêt à Quang Ngai, s’est porté volontaire pour jouer le rôle de traducteur. Pendant son temps avec le groupe, Bin a servi de pont entre les Américains et leurs hôtes vietnamiens.Désignant Jackson Wade, 17 ans, Bin a déclaré : "Il pense que c’est un travail significatif et il espère que la maison sera bientôt terminée. Mme Tinh est également ravie de voir les travaux achevés".Les communes de Binh Châu et Tinh Ky sont des localités côtières qui subissent souvent les tempêtes de la mousson. Il y a à peine deux ans, des milliers de maisons y furent détruites.Cao Thi Hà, une habitante de Tinh Ky, a également reçu une nouvelle maison grâce au programme. Cette femme de 47 ans, qui a du mal à joindre les deux bouts, vivait seule dans une petite maison qui ne pouvait pas supporter de fortes tempêtes. Elle est enthousiasmée par sa nouvelle maison.Putney Students Travel a envoyé sa première cohorte de jeunes Américains à Quang Ngai en 2006 pour prêter main-forte à ceux qui en avaient besoin.Jusqu’à présent, le groupe a construit 52 maisons et écoles. Il a fait don de plus de 1.000 vélos à des élèves en situation difficile et a passé plus de 12.660 jours à faire de bonnes actions dans la province. Et le plus important, toutes les maisons construites par le groupe sont encore en excellent état. - CVN/VNA