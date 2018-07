Thua Thien-Hue, 25 juillet (VNA) - Une conférence visant à évaluer le programme de coopération de la période 2012-2018 pour construire une frontière de paix et d’amitié entre les filiales du Front de la Patrie du Vietnam à Thua Thien-Hue et du Front d'édification nationale du Laos à Salavan a eu lieu le 24 juillet dans la province centrale de Thua Thien-Hue.

Au cours des six dernières années, Thua Thien-Hue a envoyé plusieurs délégations dans la province du Laos pour des échanges et des rencontres et a organisé des programmes de communication pour sensibiliser les habitants des deux localités sur la construction d'une frontière de paix et d'amitié.



Les deux parties entretiennent des relations entre leurs villages jumeaux et les forces frontalières. Grâce au soutien des autorités de Salavan, en 2017, l'équipe de recherche du haut commandement militaire de Thua Thien-Hue a pu retrouver les restes de 13 martyrs vietnamiens au Laos.



Les parties ont travaillé en étroite collaboration dans les domaines de la santé, de la culture, des sports, du tourisme, de la défense et de la sécurité, ainsi que dans la recherche de restes de martyrs vietnamiens au Laos.



Thua Thien-Hue a offert 10 bourses d’étude chaque année pour les étudiants de Salavan.



S'exprimant lors de la cérémonie, Bui Thanh Ha, secrétaire adjoint du comité du Parti de Thua Thien-Hue, a suggéré que les deux localités établissent des plans pour sensibiliser et éduquer les habitants sur l'amitié spéciale, la coopération intégrale Vietnam-Laos et entre Thua Thien-Hue et Salavan, en particulier.

Il a recommandé que les parties continuent à compléter leurs systèmes politiques au niveau local dans les zones frontalières, en échangeant des informations et des expériences et en menant une coopération dans le travail de front.



Thua Thien-Hue partage une frontière de 80 km avec plusieurs localités du Laos. Actuellement, 469 étudiants laotiens étudient dans la province. -VNA