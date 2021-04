Un échange entre les secrétaires des Comités du Parti des provinces septentrionales du Vietnam et le secrétaire du Comité du Parti de la Région autonome du Guangxi de Chine a eu lieu le 9 avril à Cao Bang. Photo: VNA

Cao Bang (VNA) - Un échange entre les secrétaires des Comités du Parti des provinces septentrionales de Cao Bang, Lang Son, Quang Ninh et Ha Giang et le secrétaire du Comité du Parti de la Région autonome Zhuang du Guangxi de Chine a eu lieu le 9 avril à Cao Bang.

Les deux parties ont salué les résultats de la coopération obtenus après la conférence de 2020 tenue à Liuzhou, Guangxi, offrant notamment un soutien mutuel pour lutter contre la pandémie de COVID-19 et maintenir un développement stable et une relation de coopération d’amitié.

Cette année, ils continueront à respecter les engagements pris ces dernières années, à renforcer leur dynamisme et leur créativité dans la proposition et la mise en oeuvre de la conception commune lors du processus de signature des accords de collaboration. Par l'échange de lettres, des entretiens téléphoniques, des conférences et des séminaires dans les zones frontalières, les localités ont rapidement discuté de leurs points de vue sur les questions émergentes.

Ils élargiront les échanges et la coopération dans les domaines de la culture, de l'éducation, du tourisme, de la lutte contre la criminalité, de l'immigration, de la gestion des frontières et de la cybersécurité. Les localités protégeront et utiliseront efficacement les ressources en eau et les espèces aquatiques.

Les parties mettront en œuvre efficacement trois documents juridiques sur la frontière terrestre entre le Vietnam et la Chine et les accords connexes, traiteront correctement les problèmes qui se posent dans les zones frontalières et augmenteront le niveau de coopération dans la construction, la gestion, l'ouverture et la modernisation des portes frontalières ainsi que l'édification d'un modèle exemplaire de porte frontière.

Au milieu des développements compliqués de la pandémie de COVID-19, ils élaboreront activement des mesures pour reprendre le commerce et l'investissement post COVID-19. - VNA