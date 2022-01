Photo :VNA

Hanoï (VNA) - Les livres du Têt constituent une nourriture spirituelle indispensable à chaque printemps. Chaque publication que ce soit une œuvre poétique, littéraire, musicale ou picturale tourne souvent autour des thèmes du printemps et le Têt. Chaque éditeur publie des livres du Têt suivant son propre style, apportant une diversité sur le marché.

Dans une certaine mesure, les livres du Têt contribuent à préserver et faire revivre d'anciennes coutumes traditionnelles, aidant les lecteurs à passer des moments paisibles à l'arrivée du printemps.

La couverture du livre 'Nham Nhi Tet Nham Dan' conçu par le peintre Thanh Chuong. Photo : Kim Dong

Cette année, la compagnie par actions de la culture Dong An, en coopération avec la maison d’éditions Van Hoc (Littérature), a publié le "Livre du Têt du Tigre 2022" avec la participation de 60 auteurs et peintres. Le livre porte sur 6 contenus : Mémoire du printemps, Littérature, Poésie, Musique, Peinture et Épilogue, qui sont sélectionnés par l'écrivain Ho Anh Thai.

En outre, Dong A coopère avec la boutique Mot, une chaîne de librairies des Vietnamiens d'outre-mer présente dans 10 pays, pour apporter l’ambiance du Têt traditionnel aux Vietnamiens à l'étranger.

Pour les jeunes lecteurs, la série de livres Têt de la maison d'éditions Kim Dong apporte également une saveur unique. Le livre de cette unité " Nhâm nhi Tết Nhâm Dần " est riche en genres : littérature, poésie, musique, peintures, bandes dessinées et de nombreux conseils culinaires sur le Têt... ce qui ravira les lecteurs.

La Compagnie de la culture et de communication Nha Nam, en coopération avec la maison d’éditions The gioi (Monde), a publié l'ouvrage « Le thé - L'histoire d'une boisson de longue date des Vietnamiens » du chercheur Tran Quang Duc, offrant aux lecteurs une option intéressante pendant les vacances du Nouvel An lunaire.

« Le thé - L'histoire d'une boisson de longue date des Vietnamiens » - une nouvelle publication du chercheur Tran Quang Duc. Photo : Vietnam+

En plus, l'annexe " Des œuvres intéressantes sur la dégustation du thé" où ont été sélectionnés et traduits des poèmes et des œuvres littéraires sur le thé des Vietnamiens sera un document précieux pour les lecteurs qui aiment le thé et souhaitent honorer cette boisson vietnamienne.

Enfin, des histoires intéressantes de l'auteur sur les techniques de fabrication et les façons de déguster le thé sont également racontées de manière très attrayante. -VNA