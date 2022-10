Économie Le Vietnam et la Thaïlande organisent un deuxième forum sur l'énergie Le deuxième forum sur l'énergie entre le Vietnam et la Thaïlande s'est tenu le 6 octobre à Bangkok, dans le but de promouvoir l'objectif commun de développer des énergies propres et durables.

Économie Le Vietnam participe au 6e Selangor International Business Summit 2022 en Malaisie Le Vietnam présente ses produits dans huit stands du Salon international de l'alimentation et des boissons de avec le café, le thé, le poivre,... lors du 6e Selangor International Business Summit 2022.

Économie Nécessité d'accorder la priorité à la construction des cités satellites de Hanoï Hanoï dispose de nombreux plans et solutions pour planifier et construire des villes satellites pour étendre son espace et réduire la pression de la surpopulation dans le centre-ville.