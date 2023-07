Photo : VNA



Berlin (VNA) - Le journal allemand Focus a publié le 21 juillet un article sur le développement de l'Asie, dans lequel il a apprécié des potentiels du Vietnam. Citant Horst Geicke, un investisseur et président de la Maison allemande d'Ho Chi Minh-Ville, l'article a précisé que le Vietnam est considéré comme une nouvelle destination d'investissement pour un large éventail d'investisseurs étrangers en général et d'entreprises allemandes en particulier.

En Asie, outre Singapour, seul le Vietnam a signé un accord de libre-échange avec l'Union européenne (EVFTA). Parmi les entreprises allemandes ciblant les marchés d'Asie du Sud-Est, il y a les fournisseurs de pièces détachées automobiles Brose et ZF, l'équipementier Kärcher, le fournisseur de matériaux de construction Knauff et la société de biens de consommation Henkel.



L'article a indiqué que le Vietnam avait attiré près de 27,72 milliards de dollars d'investissements directs étrangers (IDE) et a décaissé 22,4 milliards de dollars l'année dernière. Ces chiffres ont largement contribué à l'impressionnante croissance du PIB du Vietnam de plus de 8% en 2022 et d'une moyenne de 5,9% au cours des 13 dernières années.



Il a également mentionné la visite du chancelier allemand Olaf Scholz au Vietnam en novembre 2022 et a souligné que les dirigeants allemands attachaient une grande importance aux relations avec le Vietnam et souhaitaient les renforcer davantage.



Auparavant, le magazine allemand PT-Magazin a également publié un article sur l'investissement au Vietnam, estimant que dans un effort pour diversifier les chaînes d'approvisionnement, les entreprises de taille moyenne considèrent toujours le Vietnam comme un "choix intéressant".



Selon l'article, le Vietnam est l'un des pays en développement avec une politique de libre accès au marché, attirant ainsi de nombreux investisseurs étrangers. De nombreux investisseurs ont choisi des endroits bien connus, tels que Ho Chi Minh-Ville et ses provinces voisines au Sud, ou Bac Ninh et Hai Phong au Nord, et Da Nang au Centre. Actuellement, des destinations moins développées comme Quy Nhon attirent également l'attention des investisseurs. -VNA