Hanoi (VNA) – Avec la volonté et la vitalité de leur jeunesse, ces soldats vietnamiens dans la vingtaine, portant dans leur cœur l’amour du pays, se tiennent fièrement, fusil à la main, face à la mer, à Truong Sa pour protéger jour et nuit la Patrie.

Soldats de Truong Sa en répétition. Photo : VNA

“Ma jeunesse est très significative car je peux protéger la souveraineté nationale et maintenir la paix pour le pays. Je suis sûr que mes parents sont très fiers de moi”, partage le sergent.

Âgé de 19 ans, Lê Minh Hiêu s’est porté volontaire pour aller à Truong Sa (province de Khánh Hoà, au Centre), où il reçoit une mission sur l’île de Cô Lin. En tant que benjamin d’une famille dans la province de Binh Dinh (Centre), il vivait confortablement auprès de ses parents. Cô Lin est pour lui un environnement complètement différent et c’est un véritable défi qu’a relevé ce jeune homme.

Sur l’île de Song Tu Tây, Nguyên Duy Tiên Tuong Lai, 25 ans, originaire de la province de Binh Thuân (Centre), est le fils aîné d’une famille où le père est décédé quand il était petit. Tuong Lai a donc dû aider sa mère durant son enfance. Ayant abandonné l’école à 17 ans à cause de la pauvreté, à l’âge de 24 ans, il se porte volontaire pour se rendre sur l’île. Chaque jour, il travaille dur pour s’entraîner et surmonter toutes les difficultés pour bien remplir ses fonctions. Essuyant la sueur coulant sur son visage bronzé, mais arborant toujours un sourire radieux, il nous dit : “Le chef m’a félicité d’être de plus en plus bronzé”.

Interrogé sur le travail de gardien sur l’île de Da Nam, le sergent Lê Van Tâm confie qu’après les heures de travail, les soldats continuent à faire de l’exercice dans la journée. De ce fait, ils deviennent particulièrement résistants. M. Tâm affirme que le service militaire l’a entraîné à s’adapter à toutes les conditions météorologiques, à développer sa force et son endurance pour accomplir toutes ses missions. Même sous l’ardent soleil de midi, les yeux des “gardiens du ciel” doivent toujours regarder droit.

Laissez les affaires personnelles derrière soi

Les premiers jours de M. Hiêu furent difficiles à cause du climat rigoureux de l’île, mais grâce à ses efforts, il a accompli son travail avec succès. La nostalgie est peut-être la plus grande difficulté. Le jeune soldat joignit ses mains, les yeux tournés vers le continent et dit : “Mes parents me manquent beaucoup”.

Sur cette île, tous ses frères d’armes souffrent de la solitude, alors ils s’encouragent et se soutiennent pour la surmonter ensemble.

Le lieutenant Nguyên Huu Vu, 27 ans, commandant adjoint de l’île de Da Nam, a mis de côté ses affaires personnelles car il voulait s’engager dans la protection de la souveraineté nationale. Alors qu’il était marié depuis moins de deux mois,

M. Vu s’est porté volontaire pour se rendre sur l’île de Truong Sa Dông. Peu de temps après avoir terminé sa mission de deux ans, il a continué à travailler sur l’île de Da Nam.

Le jeune homme originaire de la province de Hà Tinh (Centre) indique : “Lors de mon départ pour Truong Sa, ma femme et mes proches me manquaient beaucoup. Heureusement, ma femme est très compréhensive, elle m’encourage toujours à bien remplir ma mission”.

Après deux ans de travail sur l’île de Sinh Tôn, s’adaptant bien au climat local, le lieutenant Pham Ngoc Tuyên, 27 ans, déclare que les épreuves et les difficultés ont forgé en lui un grand amour et une volonté forte de maintenir la paix aux confins du pays. Bien que la vie y soit difficile, le jeune lieutenant estime que c’est un défi pour évaluer sa bravoure et sa détermination de soldat. Cependant, ses yeux sont toujours remplis de nostalgie pour son village natal où sa famille l’attend.

Avec leurs sacrifices silencieux, les soldats insulaires méritent la reconnaissance de tout le pays pour leur protection de la souveraineté de la Patrie.

Les gouttes de sueur perlant sur ses joues assombries par le soleil de Truong Sa, les yeux tournés vers la mer et toujours avec son charmant sourire, Bùi Van Cuong, un jeune soldat venu de la province de Hà Tinh, exprime sa fierté de faire partie de la jeunesse vietnamienne.

Pour ces officiers et soldats, Truong Sa est comme une deuxième terre natale où chacun s’efforce de protéger le ciel et la mer sacrés de la Patrie, et d’être dignes des enseignements du Président Hô Chi Minh : “Autrefois, nous n’avions que la nuit et la forêt. Aujourd’hui, nous avons des jours, le soleil et la mer. Notre côte est longue et belle, il faut savoir la protéger”. – CVN/VNA