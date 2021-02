Le premier lot de vaccins de AstraZeneca est arrivé au Vietnam. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le ministère vietnamien des Affaires étrangères de Hanoï travaille avec le ministère de la Santé pour faciliter l'arrivée de journalistes étrangers dans le pays pour couvrir les informations sur la vaccination contre le COVID-19, a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang.



Lors d'une conférence de presse tenue le 25 février à Hanoï, Mme Hang, a annoncé que les journalistes étrangers pourraient arriver dans le pays à condition de respecter les règlements sanitaires.



Offrant plus de détails sur la vaccination contre le COVID-19 au Vietnam, elle a rapporté que le ministère de la Santé avait proposé la liste des groupes prioritaires : les agents médicaux, les membres du Comité de pilotage national pour la prévention et le contrôle du COVID-19, les journalistes, les diplomates, les agents de la Douane, les cadres chargés des activités d’import-export, les forces armées, les policiers, les enseignants, personnes de plus de 60 ans, les prestataires de services essentiels, les personnes atteintes de maladies chroniques, les personnes souhaitant travailler ou étudier à l'étranger, les résidents des zones infectées et les unités en première ligne dans la lutte contre l'épidémie.



Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc prendra la décision finale sur les personnes qui recevront les vaccins, a-t-elle annoncé.

Le ministère de la Santé et les entreprises nationales opérationnelles dans le secteur de la santé accélèrent les négociations pour obtenir des vaccins auprès de COVAX Facility, AstraZeneca, Pfizer et Sputnik V, afin de procéder à la vaccination des habitants le plus rapidement que possible.



Le premier lot, avec 117.600 doses, fournies par AstraZeneca, est arrivé le 24 février au Vietnam, a-t-elle souligné, tout en assurant que le Vietnam continuait à accélérer le développement et la production de vaccins locaux, et que ce processus se déroulait comme prévu.



Le Vietnam souhaite avoir accès à des vaccins de qualité, à prix raisonnable et faciles à conserver. -VNA