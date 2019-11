Une scène du film "Nha cay". Photo: SGIFF



Singapour (VNA) - Cinq courts métrages vietnamiens ont été présentés au public au cours d'un programme spécial organisé dans le cadre du 30ème Festival international du film de Singapour (SGIFF), qui a eu lieu du 21 au 24 novembre, a déclaré Mme Yuni Hadi, directrice exécutive de SGIFF.

Il s’agissait de "Mot khu dat tot" (Blessed Land) du réalisateur Pham Ngoc Lan, "short / cut" du réalisateur d’origine vietnamien Ostin Fam, "U oi!" (Hey U!) du réalisateur Vu Minh Nghia, "Vuon hoa nha anh Binh" (In bloom) réalisateur Nguyen Du Anh, et "Hieu" du réalisateur Richard Van.



Dans ce cadre, cinq autres films vietnamiens "Hay thuc tinh va san sang" (Stay awake, Be ready), "Ngot, Man" (Sweet, Salty), Gallery, et "Le truong thanh cua Edison" (The graduation of Edison) ont concouru dans la catégorie de court métrage des prix Silver Screen. En même temps, "Nha cay" (The tree house) est un candidat dans la catégorie du long métrage de ces prix.



En parallèle, les films vietnamiens ont également reçu de nombreuses nominations lors des prix Asian Academic Creative Awards (AAA) dont la cérémonie de remise aura lieu les 5 et 6 décembre prochain.



Michael McKay, président de l'AAA, a déclaré que "Hau due mat troi" (Descendants of the Sun) était un représentant du Vietnam dans la catégorie "Meilleure adaptation en Asie".



Pendant ce temps, Song Luan du film "Hau due mat troi" est en lice pour le titre de meilleur acteur, "Doi mat thoi gian" (Face the Clock) est un candidat dans la catégorie du meilleur programme de loisirs et "The Face Vietnam" figure parmi les nominations du meilleur programme de téléréalité.



En outre, le cinéaste vietnamien Tran Thi Bich Ngoc a été l'un des 25 invités d’un débat sur le développement et la stratégie de la production de contenu en Asie du Sud-Est, une activité qui fait partie du cadre "Réseau des producteurs de films d'Asie du Sud-Est" du SGIFF. -VNA