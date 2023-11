Des experts proposent d’interdire la circulation des cigarettes électroniques au Vietnam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le ministère de l'Information et de la Communication et le Fonds de lutte contre le tabac du ministère de la Santé ont organisé jeudi 23 novembre à Hanoï une conférence visant à améliorer les capacités de communication sur la prévention et le contrôle des effets nocifs du tabac.



Selon le Fonds de lutte contre le tabac, chaque année, le monde compte 8 millions de décès dus au tabagisme, dont environ 1 million dus au tabagisme passif. Au Vietnam, ce nombre est de 40.000 personnes. Selon les estimations de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), la perte économique mondiale causée chaque année par le tabac s’élève à 1.400 milliards de dollars. Au Vietnam, on estime que le coût de la lutte contre les conséquences du tabac représente environ 1% du PIB national.



En 2022, selon une enquête sur l'usage du tabac chez les adolescents de 13 à 15 ans, le taux d'usage de la cigarette électronique dans ce groupe d'âge était de 3,5%, contre 2,6% en 2019. Ainsi, en trois ans, ce taux a considérablement augmenté.



Face à l'augmentation du nombre de jeunes consommant du tabac, en particulier du tabac chauffé, la docteure Nguyên Thi Thu Huong du Fonds de lutte contre le tabac a proposé de ne pas autoriser le projet pilote de tabac chauffé, empêchant ainsi les cigarettes électroniques d'entrer sur le marché vietnamien sous le label de tabac chauffé.



De son côté, Nguyên Trung Nguyên, directeur du centre de l’antipoison de l’Hôpital Bach Mai à Hanoï, a proposé d'interdire immédiatement la circulation des cigarettes électroniques au Vietnam. -VNA