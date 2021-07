Séminaire en ligne sur le réseau italien de médecins de famille et le traitement des patients du COVID-19, prévu le 31 juillet. Photo: dantri

Rome (VNA) – Une délégation d'experts italiens dirigée par le médecin Karen Kiêu Nguyên, une Italienne d’origine vietnamienne, lancera le 31 juillet une série de webinaires sous le thème "Les Viet kieu contribuent aux efforts de contenir la pandémie".

Vu l’importance des contributions des Viet kieu pour renforcer les efforts face au COVID-19, la Commission d'État pour les Vietnamiens d'outre-mer du ministère des Affaires étrangères, la Commission d'État pour les Vietnamiens d'outre-mer à Hô Chi Minh-Ville co-organiseront le 31 juillet un séminaire virtuel sur le réseau italien de médecins de famille et le traitement des patients du COVID-19.

Karen Kiêu Nguyên a déclaré que depuis le début de l’épidémie en 2020, le gouvernement vietnamien avait attaché une grande importance aux opinions et aux expériences des Viet kieu dans la prévention et le contrôle du COVID-19.

Karen Kiêu Nguyên et une équipe de médecins italiens se rendront à Hô Chi Minh-Ville pour soutenir et transférer des expériences pour les processus de dépistage, de traitement et de soins des patients du COVID-19… -VNA