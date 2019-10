Phnom Penh (VNA) – Environ 2.000 Cambodgiens d’origine vietnamienne et personnes pauvres cambodgiennes, notamment personnes âgées et enfants, ont bénéficié des examens ophtalmologiques gratuits et ont remis des lunettes dans le cadre d’un programme qui a eu lieu du 25 au 27 octobre à Phnom Penh.

Le programme est organisé conjointement par l’Association optique de Ho Chi Minh-Ville, l’ambassade du Vietnam au Cambodge, l’Association Khmer – Vietnam, l'Association de patronage des patients pauvres de Ho Chi Minh-Ville et l’Association des médecins Khmer – Vietnam au Cambodge.

La communauté vietnamienne est l’une des communautés les plus nombreuses au Cambodge. La plupart des personnes vivent dans des conditions économiques difficiles et ont peu d'accès à des services de santé et d'éducation. Parmi les maladies liées au manque d'hygiène et à la pollution de l’environnement, les maladies ophtalmologiques sont assez courantes, principalement chez les personnes âgées, les enfants.



Dans le cadre du programme, la délégation de l’Association optique de Ho Chi Minh-Ville a offert des examens ophtalmologiques gratuits et distribué des médicaments et des lunettes aux patients.



Ces dernières années, l’Association optique de Ho Chi Minh-Ville a organisé des programmes de soins ophtalmologiques et de remise des lunettes aux habitants dans tout le pays. Sa tournée au Cambodge est le premier programme de l’association lancé à l’étranger. -VNA