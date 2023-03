Vientiane (VNA) – Des équipes de quatre universités vietnamiennes présentent les 30 et 31 mars à Vientiane leurs solutions dans le cadre d’un concours de technologies de surveillance des rivières, lancé par la Commission du Mékong (MRC – Mekong River Commission).Ce concours, lancé en octobre 2022, réunit 14 équipes de 11 universités des pays membres de la MRC : le Cambodge, le Laos, la Thaïlande et le Vietnam.Les équipes vietnamiennes sont issues de l'Université Thuyloi de Hanoï, de l'Université de Can Tho et des Universités des sciences naturelles relevant des Universités nationales de Hanoï et de Ho Chi Minh-VilleLa MRC gère déjà quelque 250 stations qui surveillent l'hydrologie, les précipitations, la qualité de l'eau, la santé écologique, la pêche et la sécheresse qui affectent le plus grand fleuve d'Asie du Sud-Est. Pourtant, la majeure partie de cette technologie dépend d'équipements étrangers souvent coûteux et parfois obsolètes.Le concours vise donc à développer une technologie de capteur de télémétrie qui mesure quatre données distinctes : le niveau d'eau, les précipitations, l'humidité du sol et la qualité de l'eau. Ces capteurs sont généralement installés dans des stations séparées ou à l'extérieur sur les berges, généralement dans des zones agricoles.