Délégués au programme commercial . Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'Association des entreprises de la sous-traitance industrielle de Hanoï (Hanoi Supporting Industries Business Association, HANSIBA), en collaboration avec des partenaires, a organisé le 7 novembre à Hanoï une conférence de presse et un programme commercial sur les exigences relatives aux systèmes de gestion de la qualité pour l'aviation.



Cet événement avait pour objet de promouvoir la coopération dans la production et la fourniture de produits et de services entre les entreprises membres de HANSIBA et les sociétés multinationales ainsi que les entreprises issues d'investissement direct étranger (IDE) des États-Unis, d'Europe, du Japon et de République de Corée...



Selon Matsumoto Izumi, premier secrétaire de l'ambassade du Japon au Vietnam, en tenant compte du potentiel du Vietnam, la société japonaise ONAGA a ouvert dans le pays une usine spécialisée dans la fabrication de composants pour Boeing. Son objectif est de nouer des liens entre des entreprises américaines, japonaises et vietnamiennes.

Un avion de Boeing. Photo: VNA



De son côté, Ishida Takayuki, directeur général de la société de consultation sur l’investissement et le développement de la sous-traitance industrielle Vietnam-Japon, a indiqué que l’aviation du Vietnam occupait le 5e rang mondial en termes de taux de croissance et le premier rang en Asie du Sud-Est. Toutefois, le Vietnam ne compte que cinq entreprises capables de fabriquer pour Boeing, aucune d'entre elles n'étant vietnamienne.



Ishida Takayuki a rappelé que Boeing s'était engagé à aider les entreprises vietnamiennes à participer à la chaîne d'approvisionnement et à fabriquer des composants.

Pour sa part, Nguyen Hoang, président de HANSIBA, également président du groupe N&G, a estimé que les entreprises vietnamiennes avaient besoin de certificats de production qualifiés pour produire pour Boeing. Il a proposé à la partie japonaise de soutenir les entreprises vietnamiennes dans l'élaboration de processus de production conformes aux normes, etc. -VNA