Des entreprises vietnamiennes et sud-coréennes discutent des opportunités d'affaires. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le Vietnam est considéré comme une destination attrayante de nombreuses entreprises sud-coréennes, a estimé Choi Gangsun, directeur du Technoparc Gyeonggi.

Lors du colloque sur la promotion du commerce avec les jeunes entreprises de la province sud-coréenne de Gyeonggi, tenu jeudi matin à Ho Chi Minh-Ville, Choi Gangsun a estimé que le Vietnam enregistrait une croissance économique élevée et stable pendant des années et que la population vietnamienne était jeune et dynamique. Le Vietnam est ainsi un marché d’affaires potentiel des entreprises étrangères dont celles de la République de Corée.

En outre, la demande du Vietnam en produits des technologies de l'information est en hausse et il s’agit du domaine dans lequel les jeunes entreprises sud-coréennes souhaitent renforcer la coopération dans les temps à venir.

La République de Coré dispose des avantages en matière de technologies, d’énergies renouvelables, a fait savoir Le Ngoc Anh Minh de Pancific Group, ajoutant que son groupe mène des négociations avec des partenaires sud-coréens sur la coopération et la mise en œuvre des projets de l’énergie éolienne au Vietnam.

Outre la recherche des opportunités de coopération et d’investissement dans les domaines de technologies et d’énergies, la délégation des entreprises sud-coréennes participant à ce colloque présente également d’autres produits tels que des équipements de surveillance, des services touristiques, la mode, des produits de beauté… en vue de stimuler le commerce des marchandises dans le futur. -VNA