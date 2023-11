Après la première expédition d'Avanest, Savinest Khanh Hoa compte également exporter des produits de nids de salanganes vers le marché chinois le 24 novembre. Photo : VNA

Khanh Hoa (VNA) – La société par actions des boissons à base de nids de salanganes de Khanh Hoa (Savinest Khanh Hoa) construit actuellement deux nouvelles usines pour saisir les opportunités d'exportation en 2024.Le week-end dernier, la société par actions de Nutrition AVANEST Vietnam a exporté avec succès un lot de nids de salanganes vers le marché chinois, selon un protocole concernant les exportations vietnamiennes de nids de salanganes vers la Chine, signé entre l’Administration générale des douanes de Chine et le ministère vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural (MADR) en novembre 2022. Il s’agit là également du premier lot de ce produit exporté par le Vietnam vers la Chine.Après la première expédition d'Avanest, Savinest Khanh Hoa compte également exporter des produits de nids de salanganes vers le marché chinois le 24 novembre.Selon Tong Xuan Chinh, directeur adjoint du Département de l'élevage relevant du MADR, l'autorisation officielle par la Chine de l’importation de produits de nids de salanganes du Vietnam crée de nombreuses opportunités pour ce secteur.Actuellement, l’élevage de salanganes est présent dans 42 des 63 provinces et grandes villes du pays, avec une production d'environ 150 tonnes de nids de salanganes, soit une valeur annuelle de plus de 600 millions de dollars.