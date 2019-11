Le vice-président du Comité populaire de Ha Nam, Truong Quoc Huy, prend la parole lors de la séance de travail avec des entreprises de Chiba. Photo: VNA

Ha Nam (VNA) - Le Comité populaire de la province septentrionale de Ha Nam a travaillé le 20 novembre avec une délégation d’entreprises de la préfecture japonaise de Chiba venue sonder l’environnement de l’investissement local.

Lors de cette rencontre, Truong Quoc Huy, vice-président du Comité populaire provincial, a affirmé à ses invités que le Japon était le deuxième investisseur étranger à Ha Nam, avec près de 100 projets dans divers domaines contribuant au développement socio-économique local.

Ha Nam considère les entreprises japonaises comme de principaux partenaires en matière d'investissement. Aussi la province a-t-elle délimité la zone industrielle de Dong Van 3 pour en attirer plus, a-t-il ajouté.

La province a notamment établi un bureau (Japandesk Ha Nam) pour aider les investisseurs japonais dans leurs démarches administratives.

En outre, la province dispose d’une main-d’œuvre énorme et à bas coût. Elle a lancé et poursuit un projet de formation de ressources humaines qualifiées pour les entreprises japonaises.

Ha Nam accorde la priorité aux investissements dans les technologies avancées et respectueuses de l'environnement, l’industrie de transformation et de fabrication, les industries auxiliaires, les services de santé et l'éducation, a déclaré Truong Quoc Huy.

De son côté, Katsuaki Ishii, directeur général du Service du Commerce, de l'Industrie et du Travail de Chiba, a déclaré que la visite de sa délégation visait à examiner le climat de l’investissement du Vietnam, de la province de Ha Nam en particulier, ajoutant que de nombreuses entreprises de la préfecture de Chiba espéraient investir dans cette province. -VNA