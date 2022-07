Photo d'illustration : VNA

Hanoï (VNA) - De juillet à fin septembre est la période de plantation forestière dans la province de Quang Ninh (Nord-Est). En mettant en œuvre le programme de boisement de 2.500 hectares, de nombreuses entreprises ont activement soutenu les habitants en argent et semis.

Jusqu'à présent, 46 agences, unités, sociétés et entreprises dans la province ont financé la plantation de plus de 1.000 hectares. Après plus de 6 mois de mise en œuvre, l'avancement du reboisement en grands bois de toute la province a atteint plus de 57% du plan fixé par le Comité populaire provincial avec plus de 1.426 hectares.

Sun Group a soutenu à hauteur de 5 milliards de dôngs Quang Ninh pour planter de 400 hectares dans 11 localités et unités.

Le groupe Amata a distribué 11.000 plants aux habitants du village de Po Hen, commune de Hai Son, ville de Mong Cai pour planter 10 hectares. Cette assistance a contribué à aider la ville de Mong Cai à mener à bien son plan de plantation de 60 hectares assigné par le Comité populaire provincial en 2022.

La zone industrielle Deep C dans le bourg de Quang Yen a accordé au district de Tien Yen 300 des semis d’une valeur de 300 millions de dôngs.

L'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh du Bureau du Comité populaire provincial a fait don de 10.000 semis, d’une valeur de 100 millions de dôngs, pour planter 10 hectares dans le village de Tam Village dans la commune de Quang An.

La succursale de la Banque des politiques sociales dans la province de Quang Ninh a soutenu 66 propriétaires forestiers dans le district de Ba Che et la ville de Ha Long afin d’obtenir des prêts de plus de 2,6 milliards de dôngs pour planter des forêts. Actuellement, la banque continue de se coordonner avec les localités pour augmenter de prêt aux planteurs forestiers conformément à la réglementation.

Le programme de reboisement apporte un double bénéfice à la fois en augmentant la valeur de la production et des affaires forestières, réduisant durablement la pauvreté et contribuant à la régulation des ressources en eau et à la protection de l'environnement.

Grâce à la participation active des autorités locales et à la réponse des organisations, des entreprises et des habitants, la province de Quang Ninh espère atteindre l'objectif de 2.500 hectares en 2022, et de près de 12.900 hectares d’ici 2025.

Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a proposé aux localités d’élaborer des plans de plantation en tenant compte des objectifs de développement sylvicole en 2022 et pour toute la période 2021-2025, conformément au Programme de développement sylvicole pour 2021-2025 et au Projet de plantation d'un milliard d'arbres pour 2021-2025.

Auparavant, le Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh en collaboration avec la SARL de breuvage Suntory PepsiCo Vietnam avait lancé, le 8 juin à Hanoï, le programme "Des millions d'arbres - Pour un Vietnam vert".

Le programme contribuera à la mise en œuvre réussie du projet de plantation d’un milliard d'arbres entre 2021 et 2025 approuvé par le gouvernement. Il vise à atteindre l’objectif de planter 100 millions de nouveaux arbres pour la période 2021-2025.

Le programme renforce les activités de sensibilisation au sein de la communauté sur les actions spécifiques pour contribuer à la protection de l'environnement et à la réponse au changement climatique, notamment l'organisation d'un concours photographique "Millions d’arbres", le lancement de la campagne "Engagements verts", l'encouragement des "Actions vertes"...-VNA