Des entrepreneurs japonais accueillis à l'aéroport de Can Tho . Photo: Internet

Can Tho (VNA) - Les représentants des autorités de la ville de Can Tho, dans le delta du Mékong, ont accueilli le 29 novembre, plus de 200 entrepreneurs japonais venus pour chercher des opportunités d'investissement.

Les invités japonais, arrivant sur un vol charter en provenance de Tokyo, participeront également au 5e programme d'échange culturel et commercial Vietnam-Japon qui a lieu du 29 novembre au 4 décembre.

Nguyen Phuong Lam, directeur de l’antenne à Can Tho de la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam, a déclaré que de plus en plus d’entrepreneurs japonais souhaitaient se rendre au Vietnam afin de rechercher des opportunités d’investissement dans les domaines de l’agroalimentaire, des technologies de l’information, des infrastructures de transport et des consultations financières.

L’agriculture est le secteur économique clé de la région du delta du Mékong tandis que l’industrie et le commerce disposent d'un énorme potentiel de développement.

C’est pourquoi le comité d’organisation du programme d'échange culturel et commercial Vietnam-Japon espère présenter le potentiel de la région à la partie japonaise, a-t-il déclaré, ajoutant que les localités s’efforçaient à améliorer leurs infrastructures de transport et la qualité de leurs ressources humaines afin d'attirer plus d’investisseurs étrangers.

Les programmes Vietnam - Japon s'inscrivent dans le cadre des activités de promotion de l’investissement japonais à Can Tho.-VNA