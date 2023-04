Photo d'illustration: VNA Hanoï (VNA) - Le gouvernement a récemment publié la Résolution No 45/NQ-CP sur son Plan d’action concernant le développement de l’économie privée, dans le but de la positionner comme un moteur important de l’économie de marché à orientation socialiste. L’objectif est d'atteindre environ 1,5 million d’entreprises d’ici 2025.

Selon les experts, c'est un grand défis. Pour rappel, le gouvernement avait fixé l'objectif d'avoir un million d'entreprises en 2020, mais il a échoué pour diverses raisons, en particulier les impacts de la pandémie de COVID-19. De nombreuses entreprises ont fait faillite et ont dû se retirer du marché. En outre, les impacts négatifs, les conflits internationaux, le rétrécissement des marchés de consommation de produits et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont empêché la création de nouvelles entreprises.

Photo d'illustration: hanoimoi.com.vn Alors, pour atteindre l'objectif d'environ 1,5 million d’entreprises d’ici 2025, le gouvernement doit soutenir non seulement la création de nouvelles entreprises mais aussi le fonctionnement de celles existantes.

L'expert économique Nguyen Dinh Cung a estimé que chaque localité doit fixer des objectifs spécifiques et proposer des mesures précis.

Selon l'économiste Vu Dinh Anh, il est nécessaire de se concentrer sur l'encouragement des ménages d'affaires individuels à se transformer en entreprises. Il faut aussi développer les entreprises dans les domaines de l'économie numérique et de l'économie verte auxquels le Vietnam accorde la priorité.

Selon le ministère du Plan et de l'Investissement, les organes compétents continueront à promouvoir la réforme de la gestion publique des entreprises privées. Le gouvernement et les agences gestionnaires persistent également dans six groupes de solutions pour promouvoir le développement des entreprises : soutien aux entreprises, développement des entreprises de grande envergure, promotion de la recherche et de l'innovation, développement des ressources humaines de haute qualité, renforcement des liens d'entreprises, et amélioration de l'efficience et de l'efficacité de la gestion pour le développement des entreprises.

Au premier trimestre de 2023, le pays compte 57.000 entreprises nouvellement créées ou reprenant leurs activités. - VNA