Hanoï (VNA) - Le programme Harmonie folklorique entre Israël et le Vietnam se déroulera le 25 août au Théâtre de la Jeunesse de Hanoi.

L'événement, co-organisé par l'ambassade d'Israël et une unité du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, devrait présenter un certain nombre de performances étonnantes d'artistes des deux pays, a rapporté La Voix du Vietnam.

La troupe de danse folklorique israélienne Hora Shemesh fera son début au Vietnam avec une performance combinant danses traditionnelles et influences plus modernes. Réputée pour ses costumes colorés et son utilisation de la musique édifiante, cette troupe brosse un tableau intéressant de la culture et de la vie israélienne.

Selon l’ambassade d’Israël, les thèmes principaux qui inspirent la troupe sont l’amour familial, les personnages de la Bible et l’humour.

Après Hanoi, Hora Shemesh devrait se produire à Lao Cai le 29 août.

En outre, figureront au programme plusieurs artistes locaux et plusieurs symphonies de renom, dont Cam Xuc Tay Nguyen (Capriccio des Hauts plateaux du Centre), Diem Xua (Vous - ma profonde tristesse), et l’œuvre classique «Marche turque».



Sous la direction du jeune chef d’orchestre Dong Quang Vinh, le premier ensemble de bambous de la nation, Suc Song Moi (Nouvelle Vitalité), interprétera des airs à partir d'instruments de musique en bambou. –CPV/VNA